Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч

25.02.2026,
Компания iQOO официально представила в Индии новую модель в своей номерной линейке — iQOO 15R, которая стала первым устройством с индексом «R» (Racing). Новинка ориентирована на молодых профессионалов, ищущих компактный, но мощный смартфон с ёмким аккумулятором.
Ключевые характеристики:
iQOO 15R доступен в двух цветах с разными материалами задней панели:
Смартфон предлагается в трёх версиях памяти:
При покупке с картами HDFC Bank или Axis Bank доступна скидка 4000 рупий (~$45) . Продажи стартуют 3 марта через официальный сайт iQOO, Amazon India и розничные сети. Предзаказ открыт с бесплатными TWS-наушниками vivo/iQOO в подарок, доставка для предзаказавших начнётся 2 марта.
Смартфон работает на Android 16 с оболочкой OriginOS 6. iQOO обещает 4 обновления ОС и 6 лет патчей безопасности.
iQOO 15R — это интересный эксперимент по заполнению ниши между традиционными флагманами и игровыми монстрами. Устройство сочетает:
iQOO не пошла на компромиссы в мелочах: ультразвуковой сканер, bypass charging (обходная зарядка), мощное охлаждение и свежий Android 16 делают устройство максимально сбалансированным.
Главный вопрос — сможет ли новая «R»-серия найти свою аудиторию, которая готова платить от $500 за компактный, но не самый камероориентированный смартфон. Учитывая, что прямые конкуренты (например, Asus Zenfone или Samsung Galaxy S26) либо дороже, либо предлагают меньшую батарею, у iQOO 15R есть все шансы стать хитом среди геймеров и активных пользователей, ценящих время работы и удобство управления одной рукой.
© Антон Печеровый,
