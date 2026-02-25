Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч

Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч

25.02.2026, MForum.ru

25.02.2026, MForum.ru

Компания iQOO официально представила в Индии новую модель в своей номерной линейке — iQOO 15R, которая стала первым устройством с индексом «R» (Racing). Новинка ориентирована на молодых профессионалов, ищущих компактный, но мощный смартфон с ёмким аккумулятором.

Ключевые характеристики:

  • Дисплей: 6.59-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2750 x 1260 пикселей (1.5K) и частотой обновления 144 Гц. Пиковая яркость достигает 5000 нит, что обеспечивает отличную читаемость на солнце. Защиту обеспечивает стекло Schott Xensation Alpha.
  • Процессор и память: Флагманский Snapdragon 8 Gen 5 в паре с Q2 Supercomputing Chip для обработки изображений и игр. Оперативная память — LPDDR5X (до 12 ГБ), накопитель — UFS 4.1 (до 512 ГБ).
  • Автономность: Аккумулятор ёмкостью 7600 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки 100 Вт. iQOO обещает зарядку с 1% до 50% за 33 минуты и до 100% за 63 минуты . Поддерживаются технологии bypass charging (прямое питание в играх) и обратная проводная зарядка.
  • Камеры: Тройная система: основная 50 Мп (Sony LYT-700V с OIS), сверхширокоугольная 8 Мп и фронтальная 32 Мп.
  • Охлаждение: 6.5K IceCore VC Cooling System — улучшенная система парового охлаждения для стабильной производительности в играх.
  • Защита и особенности: Степени защиты IP68 и IP69 (пыль, вода, струи высокого давления). Также присутствуют стереодинамики, ИК-порт, NFC и ультразвуковой сканер отпечатков пальцев под дисплеем.

iQOO 15R доступен в двух цветах с разными материалами задней панели:

  • Dark Knight: Толщина 7.90 мм, вес 202 г, задняя панель из стекловолокна.
  • Triumph Silver: Толщина 8.10 мм, вес 206 г, задняя панель из стекла.

Смартфон предлагается в трёх версиях памяти:

  • 8 ГБ / 256 ГБ: 44 999 рупий (~$495/€420)
  • 12 ГБ / 256 ГБ: 47 999 рупий (~$530/€450)
  • 12 ГБ / 512 ГБ: 52 999 рупий (~$580/€495)

При покупке с картами HDFC Bank или Axis Bank доступна скидка 4000 рупий (~$45) . Продажи стартуют 3 марта через официальный сайт iQOO, Amazon India и розничные сети. Предзаказ открыт с бесплатными TWS-наушниками vivo/iQOO в подарок, доставка для предзаказавших начнётся 2 марта.

Смартфон работает на Android 16 с оболочкой OriginOS 6. iQOO обещает 4 обновления ОС и 6 лет патчей безопасности.

iQOO 15R — это интересный эксперимент по заполнению ниши между традиционными флагманами и игровыми монстрами. Устройство сочетает:

  • Компактность: 6.59-дюймовый корпус заметно меньше, чем у большинства современных «лопат», что оценят пользователи, уставшие от огромных габаритов.
  • Флагманскую производительность: Snapdragon 8 Gen 5 и 144 Гц экран — запас мощности на годы вперёд.
  • Рекордную автономность: 7600 мАч в корпусе толщиной менее 8 мм — инженерный подвиг, достигнутый благодаря кремний-углеродной технологии.
  • Премиальную защиту: IP68/69 — редкость в этом ценовом сегменте.

iQOO не пошла на компромиссы в мелочах: ультразвуковой сканер, bypass charging (обходная зарядка), мощное охлаждение и свежий Android 16 делают устройство максимально сбалансированным.

Главный вопрос — сможет ли новая «R»-серия найти свою аудиторию, которая готова платить от $500 за компактный, но не самый камероориентированный смартфон. Учитывая, что прямые конкуренты (например, Asus Zenfone или Samsung Galaxy S26) либо дороже, либо предлагают меньшую батарею, у iQOO 15R есть все шансы стать хитом среди геймеров и активных пользователей, ценящих время работы и удобство управления одной рукой.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

