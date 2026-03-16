Мобильная связь: В Подмосковье тоже готовы отключать мобильную связь и мобильный доступ к интернету

16.03.2026, MForum.ru

Подмосковные власти говорят о том что в период отключений «самые нужные» сайты продолжат работать - то есть речь идет о планах перевода работы мобильного интернета в так называемый режиме «белых списков».

Это ударит по многим производственным и бизнес-процессам в регионе, за последние годы выстроенным на базе мобильного интернета. Самое печальное - никто не называет никаких сроков, когда эти блокировки и ограничения прекратятся.

✓ подключайтесь к каналу Бойко про телеком на VK

