Мобильная связь: РКН ввел ограничения для более 400 VPN-сервисов в России

22.01.2026,
Об этом сообщает КоммерсантЪ, ссылаясь на данные ведомства. На январь 2026 блокируется 439 сервисов. Кроме того, более активно блокируются некоторые протоколы, характерные для VPN: SOCKS5; VLESS; L2TP.
При этом наблюдается рост спроса на пока еще действующие сервисы, отмечает газета со ссылкой на экспертов рынка.
Серьезной может стать проблема конфликта стремления блокировать VPN-сервисы, доступные на рынке, и решений, которые используются бизнесом и госструктурами, например, для работы с удаленными филиалами и сотрудникам. Дальнейшее расширение блокировок может затруднять и их работу.
Впору задуматься, а так ли все еще актуально наращивание блокировок или достигнутый уровень достаточен или избыточен? Ответ на этот вопрос мы, скорее всего, узнаем в ближайшие месяцы.
