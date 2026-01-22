Мобильная связь: РКН ввел ограничения для более 400 VPN-сервисов в России

22.01.2026, MForum.ru

Об этом сообщает КоммерсантЪ, ссылаясь на данные ведомства. На январь 2026 блокируется 439 сервисов. Кроме того, более активно блокируются некоторые протоколы, характерные для VPN: SOCKS5; VLESS; L2TP.

При этом наблюдается рост спроса на пока еще действующие сервисы, отмечает газета со ссылкой на экспертов рынка.

Серьезной может стать проблема конфликта стремления блокировать VPN-сервисы, доступные на рынке, и решений, которые используются бизнесом и госструктурами, например, для работы с удаленными филиалами и сотрудникам. Дальнейшее расширение блокировок может затруднять и их работу.

Впору задуматься, а так ли все еще актуально наращивание блокировок или достигнутый уровень достаточен или избыточен? Ответ на этот вопрос мы, скорее всего, узнаем в ближайшие месяцы.

