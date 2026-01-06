Спутниковая связь: Starlink открыл бесплатный доступ к интернету в Венесуэле

06.01.2026, MForum.ru

Компания SpaceX обещает предоставлять доступ бесплатно до 3 февраля 2026. Решение принято в связи с известными военными действиями США и политическими изменениями в Венесуэле. Об этом рассказывает Mobile World Live.

Компания SpaceX автоматически начисляет бесплатные кредиты на активные и даже на неактивные учетные записи, что позволит оставаться в интернете всем, кто располагает терминалом Starlink и сумеет воспользоваться услугами в ситуации, когда и электричество в ряде районов Каракаса может быть недоступным.

На карте доступности услуг Starlink Венесуэла указана как «скоро появится», но пока что услуги оказываются только владельцам роуминговых тарифов.

Компания Starlink заявила, что «активно отслеживает меняющуюся ситуацию и нормативные требования».

Марко Папич, эксперт по макро- и геополитике из BCA Research, заявил CNBC, что «весьма вероятно», что услуги Starlink будут предоставляться бесплатно в странах, где США «находятся в антагонистических отношениях с режимом». «Starlink позволяет предоставлять интернет негосударственным компаниям в странах с авторитарными режимами», — заявил он, утверждая, что это будет становиться все более распространенным явлением.

В Иране, как сообщает источник, SpaceX уже обеспечивает доступ к интернету в обход местной «фильтрации контента» через Starlink. Говорится о «тысячах пользователей», при этом услуга, разумеется, официально не одобрена.

теги: спутниковая связь спутниковый интернет услуги низкоорбитальные созвездия LEO Венесуэла Starlink SpaceX

