Спутниковая связь: Компания Sama X получила лицензию на развертывание услуг Starlink в Иордании

Компания Sama X получила разрешение от Комиссии по регулированию телекоммуникаций (TRC) Иордании на перепродажу услуг спутникового интернета Starlink на территории этой страны.

Получив лицензию, компания немедленно займется решением критически важных проблем с подключением к интернету в отдаленных северных и южных регионах Иордании, поддерживая различные сценарии использования интернета.

Ожидается, что за счет использования низкоорбитального решения, Sama X обеспечит надежную резервную или основную связь по всем Королевству: "будь то классная комната в Тафиле, логистический конвой недалеко от Маана или клиника для беженцев в Мафраке, каждый может воспользоваться тем же высокоскоростным интернетом, что и в столице, Аммане», — сказал Амит Сомани, генеральный директор Sama X.

Услуги SpaceX Starlink, самого мощного на планете спутникового созвездия, на сегодня предоставляются в 155 странах, обеспечивая услугами порядка 9 млн клиентов.

