Спутниковая связь: Спутниковая группировка Цяньфань (Qianfan) – возобновление запусков Китаем приближает глобальное покрытие

18.12.2025,
Китайское спутниковое LEO-созвездие Цяньфань (Тысяча парусов) постепенно растет и уже близко к количеству аппаратов на орбитах, позволяющих обеспечивать практически непрерывное глобальное покрытие в определенные дневные периоды.
После первоначального развертывания 90 спутников, китайская компания приостановила запуски на несколько месяцев. Однако Китай возобновил запуски, нарастив созвездие до 108.
Средняя орбита Цяньфань находится на высоте 1023 км, средний наклон - 88,98°.
трехмерное покрытие и полярные орбиты созвездие Qianfan - на декабрь 2025 года, источник: NCAT
Тем самым, это китайское созвездие – четвертое по величине из низкоорбитальных (первые три – это Starlink от SpaceX, OneWeb от Eutelsat и Amazon Leo), более высокая орбита упрощает обеспечение покрытия с точки зрения территории.
Цяньфань и Малайзия
В начале 2025 года компания SpaceSail заключила стратегическое партнерство с малайзийским оператором Measat Global Berhad (и с бразильским - Telebras).
Когда спутники Qianfan пролетают над Малайзией, система в теории способна обеспечивать сотни Гбит/с как для пользователей фиксированного ШПД, так и для мобильных приложений.
Компьютерное моделирование показывает, что система уже могла бы обслужить 100 тысяч терминалов, обеспечивающих услугами 380 тысяч жителей, получающих до 100 Мбит/с в направлении «вниз». Система также может обеспечивать подключение для пассажиров рейсов Malaysia Airlines с услугой до 50 Мбит/с.
анализ спроса и предложения NCAT для Qianfan над Малайзией, NCAT
Предварительное моделирование показывает, что Qianfan обеспечит непрерывное покрытие еще до формирования всего созвездия.
по материалам NCAT.
