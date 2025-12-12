Спутниковая связь: Почему Amazon Leo и AST SpaceMobile важны в мире Starlink

12.12.2025, MForum.ru

Роджер Энтнер на страницах Light Reading исследует «целенаправленные, дорогостоящие и стратегические усилия крупнейших мировых телекоммуникационных компаний по предотвращению монополии SpaceX». Вашему вниманию - краткий пересказ.

Цифры и факты важны, но решения принимают люди. Нигде это не проявляется так ярко, как на рынке спутникового широкополосного доступа США в конце 2025 года. Если мы будем смотреть исключительно на операционные показатели, то игра сделана. Starlink достигла масштабов, которые ни один конкурент на рынке США не сможет воспроизвести в рамках разумного инвестиционного горизонта.

Конкуренты собирают чемоданы: HughesNet фактически ликвидирует свою бизнес-модель, а ViaSat отходит от нее. Сельские телекоммуникационные компании, застрявшие на DSL, пока что остаются на плаву лишь в силу инертности клиентов. Война против устаревших геостационарных сетей не просто закончилась; поле боя зачищено. Остатки сельских DSL будут сметены LEO-альтернативой — это вопрос нескольких лет.

Говорить о победах Starlink над зомби-телекомом не так уж интересно, куда интереснее поговорить о будущих конкурентах: об Amazon Leo и AST SpaceMobile.

Эти компании важны потому, что правительство США и крупнейшие операторы беспроводной связи страны решили, что монополия SpaceX стратегически неприемлема.

В результате мы наблюдаем создание управляемого рынка, где стратегическое вмешательство и корпоративное хеджирование поддерживают конкурентов, которых одни лишь рыночные силы могли бы устранить.

Битва операторов связи: ставка «только не SpaceX»

T-Mobile привлекла внимание заголовками, выбрав провайдера, на годы опередившего конкурентов, но самое важное решение в области спутниковой связи за последние годы было принято тихо в залах заседаний советов директоров AT&T и Verizon в 2024 году. Их инвестиции капитала и частот в AST SpaceMobile стали не ставками на лучшие доступные технологии: это были ставки на стратегическую независимость.

В 2024 году было ясно, что AST отстает в операционном плане с их ничтожным числом спутников, тогда как Starlink развертывала тысячи. Операторы связи понимали, что AST, вероятно, запоздает с запуском услуг и предложит меньшую начальную пропускную способность, чем вертикально интегрированный гигант SpaceX. Зная это, они сделали выбор в пользу AST.

Операторы сотовой связи опасались, вполне разумно, что выбор Starlink усилит стремление SpaceX стать полноценным поставщиком услуг, что приведет к тому, что они потеряют часть рынка. Партнерство со Starlink грозило превратить их в реселлеров в контролируемой SpaceX экосистеме. AT&T была готова мириться с операционными задержками AST, чтобы не способствовать формированию монополии Starlink.

Verizon следовала аналогичной, хотя и более осторожной, логике. Их инвестиции в AST в размере $100 млн были премией за опцион. Руководство Verizon понимало, что мир с единственным поставщиком спутниковой связи дает этому поставщику неограниченную ценовую власть.

Принцип «только не SpaceX» объясняет, почему инвестиционная привлекательность AST остается высокой, несмотря на то, что ее главное конкурентное преимущество – широкополосный доступ к телефонной связи – было нейтрализовано. Подтвержденное SpaceX развертывание полных возможностей передачи данных и голосовой связи в первом квартале 2026 года фактически уничтожило уникальное ценностное предложение AST.

Тем не менее, операторы связи не будут отступать. Разрыв между президентом США и главой SpaceX в 2025 году лишь подтвердил дальновидность операторов в 2024 году: полагаться на одного политически нестабильного миллиардера в вопросах критической инфраструктуры – это риск.

Amazon Leo: регуляторная авантюра «слишком большая, чтобы обанкротиться»

Если операторы связи США обеспечивают выживание AST за счет своих частных инвестиций, то федеральное правительство обеспечивает выживание проекта Amazon Leo за счет регулирования. Масштабы дефицита развертывания спутников Amazon поражают. По состоянию на конец 2025 года Amazon удалось вывести на орбиту всего 153 спутника, что составляет разрыв в 1465 спутников против установленного Федеральной комиссией связи (FCC) срока в 1618 спутников к июлю 2026 года.

Этот разрыв непреодолим. Amazon требуется новое послабление от правительства.

Однако Amazon успешно создала "регуляторный щит", получив контракты BEAD на обеспечение интернетом с орбиты 211 194 объектов в 33 штатах. Эти контракты создают заинтересованность правительства в успехе Amazon. Государство приняло бумажные обещания Amazon, фактически сделав Amazon слишком крупной компанией, чтобы обанкротиться без краха критически важной федеральной программы.

Администрация Трампа все больше отдает предпочтение Джеффу Безосу перед неуравновешенным Илоном Маском в этом контексте, что делает регуляторное послабление вероятным. Amazon Leo выживает не потому, что она выполнила свои обещания, а потому, что правительство не может позволить ей умереть.

Политический фактор: 2025 год как ускоритель

В то время как операторы связи принимали свои антимонопольные решения в 2024 году, политическая нестабильность 2025 года послужила мощным ускорителем, укрепив выбор в сторону «лишь бы не SpaceX» во всей экосистеме.

Пентагон, стремясь застраховаться от политических рисков, а не просто улучшить возможности, поручил оборонным планировщикам проекта «Золотой купол» диверсифицировать свою деятельность, отказавшись от исключительной зависимости от SpaceX в пользу Amazon. Это указание «диверсифицировать» теперь заложено в логику закупок, создавая постоянный, защищенный рынок для «второго источника» независимо от заголовков новостей. Точно так же, как AT&T и Verizon финансировали AST, чтобы избежать коммерческой зависимости, Министерство обороны финансирует Amazon и AST, чтобы избежать стратегической зависимости.

Промежуточные итоги

Индустрия спутникового интернета разделилась на четыре отдельных конкурентных сегмента. Хотя Starlink доминирует на рынке потребительского широкополосного доступа на низких орбитах, правительство и операторы связи фактически решили субсидировать конкурентов, чтобы обеспечить здоровье рынка. Это создает нижний уровень востребованности для Amazon и AST и одновременно потолок монопольной власти Starlink.

