Спутниковый интернет: Starlink начинает снижение – компания переместит широкополосные спутники Starlink на орбиту 480 км

06.01.2026,
Вице-президент Starlink Engineering компании SpaceX Майкл Николс сообщил, что в течение 2026 года все находящиеся в настоящее время на низкой околоземной орбите (НОО) спутники широкополосной связи будут переведены на высоту около 480 км (что затронет примерно 4400 спутников).
По словам Николса, «значительная реконфигурация» спутниковой группировки Starlink направлена на «повышение безопасности в космосе» и «тесно координируется с другими операторами, регулирующими органами и USSPACECOM». На сегодня созвездие Starlink насчитывает около 9400 спутников на низкой околоземной орбите (около 5900 из них — версии v2 / V2 Mini) — в основном на высотах около 500-600 км.
Почему более низкие орбиты считаются более подходящими?
Во-первых, из-за возможности более быстрого естественного сведения с орбиты. На высоте ~480 км влияние верхних слоев атмосферы сильнее. Если спутник выйдет из строя, атмосферное сопротивление быстрее затормозит его, и он сгорит в атмосфере через несколько месяцев. На текущей высоте (~550 км) в период солнечного минимума этот процесс может занять более 4 лет. А чем ниже, тем быстрее сгорит спутник, тем ниже будет вероятность того, что он будет вращаться вокруг планеты, как неуправляемый мусор. На высоте 480 км – это произойдет не более, чем за несколько месяцев.
Во-вторых, орбиты ниже 500 км пока что менее популярны, конкуренты, как правило, размещают свои созвездия выше.
В-третьих, чем ниже орбита, тем меньше задержка распространения сигнала, тем проще установить надежный канал с абонентским устройством или терминалом на уровне поверхности Земли.
теги: Starlink низкоорбитальная LEO SpaceX низкие орбиты спутниковый интернет спутниковая связь
