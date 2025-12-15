Спутниковая связь: Спутники Amazon LEO готовятся к старту

15.12.2025, MForum.ru

Сегодня тяжелой ракетой Atlas V с мыса Канаверал, Флорида, США, должна быть запущена серия из 27 спутников. Стоимость запуска оценивается в 130 млн евро.

Эти спутники войдут в созвездие, которое в ближайшие годы должно будет вырасти до 3236 низкоорбитальных спутников.

Кстати, на прошлой неделе прошла встреча министра цифровых технологий Узбекистана Шерзода Шерматова с представителями Amazon Leo для обсуждения возможностей использования этого спутникового провайдера.

Переговоры были сосредоточены на расширении доступа населения к спутниковому интернету, внедрении передовых технологий и повышении уровня связи по всей стране. Участники также обсудили экономические выгоды проекта, его потенциал для поддержки местного бизнеса и долгосрочные меры по обеспечению устойчивости.

Были ли достигнуты какие-то конкретные договоренности?

