Спутниковая связь: На этой неделе индийской ракетой был запущен первый спутник типа Block-2 созвездия AST SpaceMobile

26.12.2025,
Этот спутник дополнит уже имеющиеся на орбите 5 спутников BlueBird Block-1 и демонстрационный Bluewalker. А до конца 2026 года созвездие AST планируется нарастить до 45-60 спутников. Этого должно хватить для непрерывного охвата территории США. А всего планируется запустить до 248 спутников.
Чем интересен этот запуск. Во-первых, использованием ракетоносителя из Индии – космонавтика Индии, как видим, вполне самостоятельна и даже предоставляет услуги американцам, которым не хватает запусков, несмотря на чуть ли не ежедневные старты SpaceX. Во-вторых, это запуск на низкую орбиту самого крупного гражданского спутника – вес платформы более 6 тонн! Площадь антенны – 223 кв.м – настоящий монстр. Это мощная базовая станция на орбите, способная полноценно работать с обычными смартфонами внизу. Причем одновременно с многими. Если речь, конечно, о смартфонах, принадлежащих пользователям из стран западного блока или хотя бы «нейтралам».
AST SpaceMobile – один из серьезных конкурентов для SpaceX Starlink, хотя пока что и заметно запоздавший с выходом на рынок. Тем не менее, в мире хватает операторов, которые планируют оказывать услуги неназемной D2C связи своим абонентом не с помощью Starlink а в партнерстве с AST SpaceMobile, причем это такие значительные операторы, как AT&T и Verizon, а также, например, европейский Vodafone.
