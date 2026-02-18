Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K

18.02.2026, MForum.ru

Компания Tecno, не дожидаясь мартовской выставки MWC 2026, официально представила новую серию смартфонов Camon 50 на африканском рынке. Модели Camon 50 и Camon 50 Pro уже появились у кенийских ритейлеров, предлагая обновлённый дизайн, продвинутые дисплеи и рекордную для линейки защиту от внешних воздействий.

Обе модели оснащаются идентичными по характеристикам, но разными по форме экранами. Camon 50 Pro получил изогнутый 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Camon 50 предлагает плоскую панель с теми же характеристиками: 6.78 дюйма, FHD+, 144 Гц. В обоих экранах предусмотрен каплевидный вырез для фронтальной камеры 32 Мп, а под дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

Оба смартфона построены на одной аппаратной базе в лице MediaTek Helio G200 Ultimate, свежее игровое решение от MediaTek, ориентированное на средний сегмент. В части памяти предлагается единственная конфигурация — 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. В программной части используется HiOS 16 на базе Android 16 с фирменным набором AI-функций Tecno.

Основное различие в камерах: у Pro-версии появляется третий модуль.

Основная камера (обе модели): 50 Мп на базе сенсора Sony LYT700C (1/1.56") с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и оптической стабилизацией (OIS).

50 Мп на базе сенсора Sony LYT700C (1/1.56") с эквивалентным фокусным расстоянием 23 мм и оптической стабилизацией (OIS). Сверхширокоугольная камера (обе модели): 8 Мп с углом обзора, соответствующим 14 мм, и диафрагмой f/2.2.

8 Мп с углом обзора, соответствующим 14 мм, и диафрагмой f/2.2. Телефото-камера (только Pro): 50 Мп с эквивалентным фокусным расстоянием 70 мм, обеспечивающая 3-кратный оптический зум.

Важнейший сюрприз серии — уровень защиты, нехарактерный для среднего сегмента. Комбинация стандартов IP69K / IP69 / IP68 . Это означает, помимо прочего, защиту от водяных струй высокого давления и высокотемпературной воды, что делает смартфоны привлекательными для работы в сложных условиях.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.

Серия Camon 50 доступен в цветах: Moonlight Black, Malachite Green, Nebula Titanium, Fir Green, Lavender Mist и Mint Cream . Pro-версия дополнительно предлагается в оттенке Ethereal Blue . Цены на кенийском рынке составляют 37 500 кенийских шиллингов (~$290) за Tecno Camon 50 и 44 000 кенийских шиллингов (~$341) за Tecno Camon 50 Pro.

Tecno Camon 50 и 50 Pro демонстрируют чёткое понимание потребностей своей целевой аудитории на развивающихся рынках. Компания не гонится за флагманскими чипсетами, а делает ставку на то, что действительно важно для массового пользователя:

Долговечность: Комбинация IP68 и IP69K — это уникальное предложение в данном ценовом сегменте. Tecno буквально говорит: "Ваш смартфон переживёт вас".

Комбинация IP68 и IP69K — это уникальное предложение в данном ценовом сегменте. Tecno буквально говорит: "Ваш смартфон переживёт вас". Автономность: 6150 мАч гарантирует полтора-два дня работы без подзарядки даже при интенсивном использовании.

6150 мАч гарантирует полтора-два дня работы без подзарядки даже при интенсивном использовании. Плавность: 144-герцовые дисплеи — мощный маркетинговый аргумент, создающий ощущение премиальности при работе с интерфейсом.

144-герцовые дисплеи — мощный маркетинговый аргумент, создающий ощущение премиальности при работе с интерфейсом. Фотофлагман в сегменте: Наличие OIS у основной камеры и 3-кратного оптического зума у Pro-версии — это характеристики, которые часто отсутствуют у прямых конкурентов.

При этом Tecno сохраняет разумную цену, предлагая покупателю выбор: взять базовую модель с отличным экраном и защитой или доплатить за телефото-модуль и изогнутый дизайн. Такой подход позволяет максимально широко покрыть спрос в сегменте $300-350 и создать репутацию бренда, который делает не просто "громкие", но и "живучие" смартфоны.