Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K

18.02.2026,
Компания Tecno, не дожидаясь мартовской выставки MWC 2026, официально представила новую серию смартфонов Camon 50 на африканском рынке. Модели Camon 50 и Camon 50 Pro уже появились у кенийских ритейлеров, предлагая обновлённый дизайн, продвинутые дисплеи и рекордную для линейки защиту от внешних воздействий.
Обе модели оснащаются идентичными по характеристикам, но разными по форме экранами. Camon 50 Pro получил изогнутый 6.78-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 144 Гц. Camon 50 предлагает плоскую панель с теми же характеристиками: 6.78 дюйма, FHD+, 144 Гц. В обоих экранах предусмотрен каплевидный вырез для фронтальной камеры 32 Мп, а под дисплей встроен оптический сканер отпечатков пальцев.
Оба смартфона построены на одной аппаратной базе в лице MediaTek Helio G200 Ultimate, свежее игровое решение от MediaTek, ориентированное на средний сегмент. В части памяти предлагается единственная конфигурация — 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. В программной части используется HiOS 16 на базе Android 16 с фирменным набором AI-функций Tecno.
Основное различие в камерах: у Pro-версии появляется третий модуль.
Важнейший сюрприз серии — уровень защиты, нехарактерный для среднего сегмента. Комбинация стандартов IP69K / IP69 / IP68 . Это означает, помимо прочего, защиту от водяных струй высокого давления и высокотемпературной воды, что делает смартфоны привлекательными для работы в сложных условиях.
За автономность отвечает аккумулятор емкостью 6150 мАч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт.
Серия Camon 50 доступен в цветах: Moonlight Black, Malachite Green, Nebula Titanium, Fir Green, Lavender Mist и Mint Cream . Pro-версия дополнительно предлагается в оттенке Ethereal Blue . Цены на кенийском рынке составляют 37 500 кенийских шиллингов (~$290) за Tecno Camon 50 и 44 000 кенийских шиллингов (~$341) за Tecno Camon 50 Pro.
Tecno Camon 50 и 50 Pro демонстрируют чёткое понимание потребностей своей целевой аудитории на развивающихся рынках. Компания не гонится за флагманскими чипсетами, а делает ставку на то, что действительно важно для массового пользователя:
При этом Tecno сохраняет разумную цену, предлагая покупателю выбор: взять базовую модель с отличным экраном и защитой или доплатить за телефото-модуль и изогнутый дизайн. Такой подход позволяет максимально широко покрыть спрос в сегменте $300-350 и создать репутацию бренда, который делает не просто "громкие", но и "живучие" смартфоны.
Антон Печеровый,
