Статистика: iPhone 11 вот уже пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди абонентов МТС

21.11.2025,
МТС провела анализ смартфонов, зарегистрированных в сети, и представила любопытные данные – вот уже 5-й год подряд смартфон Apple iPhone 11 возглавляет рейтинг самых популярных устройств. Топ-5 выглядит так:
1️⃣ iPhone 11
2️⃣ Realme Note 50
3️⃣ iPhone 16 Pro Max
4️⃣ iPhone 16 Pro
5️⃣ iPhone XR
«Народная любовь» к iPhone 11 объясняется тем, что у этого аппарата сбалансированы качество камеры и автономность, что позволяет годами продолжать использовать аппарат, не ощущая потребности в его замене. Аппарат продолжает справляться с большинством сценариев его использования. Впрочем, рост цен в целом не стимулирует замену аппаратов.
Все же в 2025 году 10% владельцев iPhone 11 все же обновили его, преимущественно на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. За октябрь-ноябрь 2025 года их продажи в розничной сети МТС выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще 4% пользователей временно переходили на другие модели, но затем вернулись к использованию iPhone 11.
Также заметно выросла доля смартфонов Apple в мобильной сети. Если год назад устройства бренда занимали второе место – 17,2%, от всех смартфонов, то в 2025 году Apple вышла на первое место (22%), опередив Xiaomi (18,8%). Также в пятерку популярных брендов вошли Samsung, Realme и Tecno.
В 2025 году пользователи всё чаще выбирают смартфоны с диагональю около 6,5 дюймов и встроенной памятью от 128 ГБ. Смартфоны с такими характеристиками становятся основой спроса в розничной сети МТС и преобладают среди устройств, зарегистрированных в мобильной сети.
«Несмотря на то, что срок жизни смартфона увеличивается, а покупатели всё чаще выбирают устройства в среднем ценовом сегменте, мы видим, что смартфоны Apple продолжают формировать пользовательские тренды. В топ-5 популярных смартфонов в мобильной сети МТС входят сразу четыре модели Apple, также он занял наибольшую долю по количеству устройств, что говорит о высоком доверии потребителей к этому бренду», – комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.
