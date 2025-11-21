Статистика: iPhone 11 вот уже пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди абонентов МТС

MForum.ru

Статистика: iPhone 11 вот уже пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди абонентов МТС

21.11.2025, MForum.ru

МТС провела анализ смартфонов, зарегистрированных в сети, и представила любопытные данные – вот уже 5-й год подряд смартфон Apple iPhone 11 возглавляет рейтинг самых популярных устройств. Топ-5 выглядит так:

1️⃣ iPhone 11

2️⃣ Realme Note 50

3️⃣ iPhone 16 Pro Max

4️⃣ iPhone 16 Pro

5️⃣ iPhone XR

«Народная любовь» к iPhone 11 объясняется тем, что у этого аппарата сбалансированы качество камеры и автономность, что позволяет годами продолжать использовать аппарат, не ощущая потребности в его замене. Аппарат продолжает справляться с большинством сценариев его использования. Впрочем, рост цен в целом не стимулирует замену аппаратов.

Все же в 2025 году 10% владельцев iPhone 11 все же обновили его, преимущественно на iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max. За октябрь-ноябрь 2025 года их продажи в розничной сети МТС выросли на 90% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Еще 4% пользователей временно переходили на другие модели, но затем вернулись к использованию iPhone 11.

Также заметно выросла доля смартфонов Apple в мобильной сети. Если год назад устройства бренда занимали второе место – 17,2%, от всех смартфонов, то в 2025 году Apple вышла на первое место (22%), опередив Xiaomi (18,8%). Также в пятерку популярных брендов вошли Samsung, Realme и Tecno.

В 2025 году пользователи всё чаще выбирают смартфоны с диагональю около 6,5 дюймов и встроенной памятью от 128 ГБ. Смартфоны с такими характеристиками становятся основой спроса в розничной сети МТС и преобладают среди устройств, зарегистрированных в мобильной сети.

«Несмотря на то, что срок жизни смартфона увеличивается, а покупатели всё чаще выбирают устройства в среднем ценовом сегменте, мы видим, что смартфоны Apple продолжают формировать пользовательские тренды. В топ-5 популярных смартфонов в мобильной сети МТС входят сразу четыре модели Apple, также он занял наибольшую долю по количеству устройств, что говорит о высоком доверии потребителей к этому бренду», – комментирует коммерческий директор розничной сети МТС Алексей Помозов.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: статистика МТС абонентские устройства терминалы

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

30.03. [Новости компаний]  Встречи: Путеводитель по MWC2015 / MForum.ru

14.01. [Новости компаний]  Частоты 1800 МГц (band 3 3GPP) / MForum.ru

25.07. [Новости компаний] Архив публикаций о МТС, ОАО Мобильные ТелеСистемы до 2016 года / MForum.ru

25.06. [Новости компаний]  TD-LTE / MForum.ru

26.05. [Новости компаний]  Long Term Evolution. Все об LTE (Live) / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro готовится к глобальному релизу / MForum.ru

19.11. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Mini может быть отменен / MForum.ru

19.11. [Новинки] Анонсы: HMD Terra M - “умный функциональный телефон” для корпоративных пользователей / MForum.ru

18.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты полные спецификации Honor 500 и Honor 500 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Анонсы: Начался прием предварительных заказов на линейку Huawei Mate 80 / MForum.ru

17.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты дизайн и спецификации Poco Pad M1 / MForum.ru

14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru

14.11. [Новинки] ПО: Apple выпустила вторую бета-версию iOS 26.2 / MForum.ru

13.11. [Новинки] Анонсы: Nubia V80 Design представлен официально / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru

12.11. [Новинки] Слухи: ZTE Blade V80 Vita показался на рендерах / MForum.ru

12.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y500 Pro с АКБ 7000 мАч представлен официально / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Производитель раскрыл спецификации Oppo Reno15 и Reno 15 Pro накануне анонса / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru

10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru

10.11. [Новинки] Слухи: Смартфон OnePlus на базе Snapdragon 8 Gen 5 будет называться Ace 6T / MForum.ru

07.11. [Новинки] Анонсы: Тонкий смартфон Huawei Mate 70 Air представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: