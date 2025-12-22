Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы

MForum.ru
22.12.2025,
Компания Huawei расширила своё предложение на рынке планшетов, представив MatePad 11.5 (2026). Устройство, работающее на HarmonyOS, напрямую ориентировано на студентов и семейную аудиторию, делая особый акцент на здоровье глаз и удобство длительной работы.
Ключевой инновацией стал выбор между двумя типами дисплеев. Планшет предлагается в Стандартной версии и в Soft Light Edition (версии с мягким светом).
Soft Light Edition использует антибликовое нано-травлёное покрытие, которое, по заявлению Huawei, снижает отражения на 60% и на 99% уменьшает помехи от окружающего освещения. Технология циркулярной поляризации призвана имитировать естественный свет, снижая зрительную утомляемость. Эта версия получила золотой сертификат SGS Low Visual Fatigue 2.1.
Стандартная версия также сертифицирована TÜV Rheinland, но лишена специального покрытия.
Обе версии оснащены 11.5-дюймовым IPS LCD-экраном с высоким разрешением 2.5K, соотношением сторон 3:2 и адаптивной частотой обновления до 120 Гц.
Аппаратной основой служат процессоры серии Kirin T82 (T82B в стандартной версии и T82 в Soft Light Edition). Планшет работает на HarmonyOS 5.1 и включает фирменную систему Huawei AI Health Learning 2 с рядом интеллектуальных режимов: детским, учебным, защитой для глаз и родительским контролем «Удалённый опекун».
Для творчества и продуктивности доступны опциональные аксессуары: стилус M-Pencil третьего поколения и умная клавиатура. Ёмкий аккумулятор 10 100 мАч обеспечивает до 14 часов автономности и поддерживает быструю зарядку 40 Вт.
MatePad 11.5 (2026) будет доступен в четырёх цветах. Цены варьируются в зависимости от конфигурации и типа экрана. Стандартная версия 8/128 ГБ оценена 1 799 юаней (~$252), за Soft Light Edition с тем же объемом памяти нужно будет заплатить 2 099 юаней (~$294).
Вариант Soft Light Edition 8/256 ГБ обойдется уже 2 299 юаней (~$322), а такой же планшет, но с 12 Гб ОЗУ будет стоить 2 599 юаней ($364). Завершает линейку вариант с поддержкой мобильных сетей (8/256 ГБ), который оценен в 2 799 юаней (~$392).
Предзаказы уже открыты, старт официальных продаж намечен на 25 декабря 2025 года. С таким предложением Huawei делает чёткую ставку на образовательный сегмент, конкурируя с аналогичными моделями от Xiaomi, Samsung и Apple, но выделяясь уникальной версией с антибликовым экраном, созданным для многочасовых занятий.
© Антон Печеровый,
