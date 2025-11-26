Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально

26.11.2025, MForum.ru

Помимо смартфонов серии Mate 80 и складной модели Mate X7, Huawei представил планшет MatePad Edge 2-в-1, который работает под управлением HarmonyOS 5 (он же HarmonyOS Next 5) с полной поддержкой настольных приложений, а также оригинальную версию MateBook Fold.

MatePad Edge – это версия планшета Microsoft Surface от Huawei, который призван заменить ваш ноутбук. Устройство построено на базе 14,2-дюймового OLED-экрана и гладкого цельного алюминиевого корпуса. Его толщина составляет всего 6,85 мм, а вес - 789 граммов. При этом вы получаете встроенный шарнир с регулировкой на 175 градусов, который позволяет устанавливать устройство под любым углом.

MatePad Edge оснащен чипсетом Kirin X90 или Kirin X90A и может быть оснащен 16-32 ГБ оперативной памяти и 256-2 ТБ памяти для хранения данных. Huawei утверждает, что благодаря новейшему набору микросхем вы можете рассчитывать на производительность, сравнимую с Apple M5, а SoC относительно предыдущего поколения Kirin T92 улучшена в 3,8 раза. MatePad Edge оснащен дополнительным жидкостным охлаждением и двумя паровыми камерами для контроля температуры.

MatePad Edge оснащен 14,2-дюймовым OLED-сенсорным экраном с разрешением 3120 × 2080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Панель получила соотношение сторон 3: 2 и максимальную яркость до 1000 нит. Она также оснащена поддержкой стилуса Huawei M-Pencil Pro, шестью динамиками и четырьмя микрофонами.

В качестве дополнительного аксессуара к клавиатуре предлагается клавиатура в стиле chicklet с ходом клавиш 1,8 мм и сенсорной панелью, чувствительной к нажатию. На задней панели расположена 50-мегапиксельная основная камера с диафрагмой f/ 1.8 и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Также присутствует 32-мегапиксельная камера для селфи.

MatePad Edge оснащен аккумулятором емкостью 12 900 мАч, который поддерживает зарядку мощностью 140 Вт. Для ввода-вывода используется только один порт USB 3.1 Gen 1.

MatePad Edge поставляется в цветах Space Gray и Bright Moon Silver. Базовая комплектация на 16/256 ГБ стоит от 5 999 юаней (844 доллара), в то время как расширенная версия с 32 ГБ оперативной памяти и 2 ТБ SSD стоит 12 999 юаней (1830 долларов).

MateBook Fold Extraordinary Master Edition выпускается в черном и красном цветах и оснащен 32 ГБ оперативной памяти и твердотельным накопителем емкостью 2 ТБ. Он сохраняет основные характеристики стандартной модели и продается по цене 26 999 юаней (3800 долларов США).