Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач

Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач

23.12.2025

Базовая модель Nova 15 дополняет ранее анонсированные Pro и Ultra версии, предлагая схожий фирменный дизайн и ключевые технологии по более доступной цене, становясь точкой входа в обновлённую экосистему Huawei семейства Nova.

Основой Huawei Nova 15 стал 6.7-дюймовый OLED-дисплей с частотой обновления 120 Гц. Устройство работает на собственном процессоре Kirin 8020 — том же, что устанавливался в прошлогодные модели Nova 14 Pro и Ultra. По заявлению производителя, новый чип обеспечивает прирост производительности до 42% по сравнению с Kirin 8000 из обычной Nova 14. Программная платформа — актуальная HarmonyOS 6.0.

Фотосистема Nova 15, хотя и проще, чем у старших моделей, но использует фирменные технологии Huawei. Она включает 50-мегапиксельный основной сенсор с матрицей RYYB для улучшенного захвата света, 12-мегапиксельный телефото-объектив (также RYYB) и 1.5-мегапиксельный мультиспектральный датчик для точной цветопередачи. Фронтальная камера имеет разрешение 50 Мп.

Ёмкость аккумулятора составляет 6000 мАч с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки 100 Вт — тот же показатель, что и у флагманской Ultra-модели. Корпус защищён от брызг и пыли по стандарту IP65 (как у Nova 15 Pro).

Примечательно, что даже в базовой версии Huawei сохранила важную функцию — поддержку спутниковой связи. Это позволяет отправлять экстренные сообщения через спутник, что является серьёзным преимуществом для путешественников.

В Китае цена Nova 15 с 256 ГБ составляет 2 699 юаней (~$383), вариант 512 ГБ оценен 2 999 юаней (~$425). Для сравнения: Nova 15 Pro на 256 ГБ обойдется в 3 499 юаней (~$496), 512 ГБ — 3 899 юаней (~$553). Цены Nova 15 Ultra с 256 ГБ памяти начинаются с отметки 4 199 юаней (~$596), 512 ГБ — 4 499 юаней (~$639), а топовый вариант с 1 ТБ оценен в 4 999 юаней (~$710).

Таким образом, с выпуском Nova 15 Huawei предлагает потребителям полный спектр выбора: от доступного аппарата с ключевыми технологиями (спутниковая связь, 100 Вт зарядка) до ультимативного флагмана с переменной диафрагмой, перископной камерой и беспроводной зарядкой. Это позволяет бренду конкурировать на всех ценовых уровнях сегмента.

© Антон Печеровый, MForurm.ru , по информации gsmarena.com

