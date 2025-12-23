Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность

MForum.ru

Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность

23.12.2025, MForum.ru

Компания Huawei официально представила на китайском рынке два новых премиальных смартфона среднего класса: Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra. Вместе с базовой Nova 15 они формируют обновлённую линейку, где главными козырями стали продвинутые системы камер, мощные аккумуляторы и глубокая интеграция искусственного интеллекта в интерфейс и съёмку.

Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность

Huawei Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra модели получили 6.84-дюймовые плоские OLED-дисплеи с высоким разрешением, адаптивной частотой LTPO до 120 Гц и рекордной пиковой яркостью 4000 нит. За производительность отвечает чипсет Huawei Kirin 9010S. Компания заявляет о 18-процентном приросте скорости по сравнению с прошлым поколением благодаря оптимизации на уровне операционной системы HarmonyOS 6.

Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность

Ключевое различие между моделями – Фотографические возможности. Оба смартфона дебютируют с новой системой Dual Red Maple Imaging, где помимо основных сенсоров используется специальный мультиспектральный датчик для точной цветопередачи.

Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность

Nova 15 Ultra оснащён тройной камерой, где каждый модуль получил разрешение 50 МП. Комплектация включает основной сенсор с физической переменной диафрагмой (f/1.4-f/4.0), 50 МП перископный телеобъектив с 3.7-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом, а также 50 МП сверхширокоугольный объектив с функцией макросъёмки.

Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность

Nova 15 Pro предлагает более сбалансированный набор: основной 50 МП сенсор (без переменной диафрагмы), 12 МП телефото для портретов и 13 МП сверхширокоугольный макро-объектив.

Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность

Обе модели получили аккумуляторы увеличенной ёмкости 6500 мАч с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки 100 Вт. Ultra-версия дополнительно предлагает беспроводную зарядку на 50 Вт и обратную беспроводную зарядку.

Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность

Также в активе Nova 15 Ultra поддержка двойной спутниковой связи (для сообщений и голосовых вызовов), максимальная защита IP68/IP69, аудиосистема с сертификацией Audio Vivid и поддержка технологии NearLink для цифровых автомобильных ключей и передачи аудио без потерь. Pro-версия ограничена защитой IP65 и лишена беспроводной зарядки и спутниковой голосовой связи.

Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность

Смартфоны уже поступили в продажу в Китае в цветах Vibrant Green, Elegant Purple, Zero White и Phantom Black. Nova 15 Pro оценена от 3 499 юаней (~$490) за версию 256 ГБ. Nova 15 Ultra стартуе с 4 199 юаней (~$588) за версию 256 ГБ с усиленным стеклом Kunlun.

Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность

С анонсом данных новинок, Huawei чётко сегментирует аудиторию: Nova 15 Pro предлагает сбалансированный флагманский опыт, в то время как Nova 15 Ultra позиционируется как устройство с максимальными возможностями, включая профессиональную камеру с перископом и связь в любой точке планеты.

Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru

02.10. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14i представлен официально / MForum.ru

29.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei nova Y73 со знакомым внешним видом и характеристиками / MForum.ru

20.05. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 14 Ultra со спутниковой связью и HarmonyOS 5 / MForum.ru

20.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 14 и Nova 14 Pro представлены официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru

23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru

22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru

22.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит три новых устройства флагманской линейки Magic 8 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi выводит на глобальный рынок Pro-версии Note 15 / MForum.ru

19.12. [Новинки] Анонсы: Redmi представила глобальную серию Note 15 в вариантах 5G и 4G / MForum.ru

19.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит компактный флагман, утечка раскрыла ключевые детали Magic 8 Slim / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Apple вернёт MagSafe в бюджетный iPhone / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro дебютирует в Европе с рекордной поддержкой и ценой от €1099 / MForum.ru

18.12. [Новинки] Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности / MForum.ru

17.12. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Narzo 90 и 90x с емкими батареями / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Vivo представляет в Китае планшет с антибликовым экраном / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Старт продаж Honor X8d в Кыргызстане раскрыл характеристики новинки / MForum.ru

16.12. [Новинки] Анонсы: Honor представила в Китае бюджетный смартфон Play 60A / MForum.ru

15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: