Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность

23.12.2025, MForum.ru

Компания Huawei официально представила на китайском рынке два новых премиальных смартфона среднего класса: Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra. Вместе с базовой Nova 15 они формируют обновлённую линейку, где главными козырями стали продвинутые системы камер, мощные аккумуляторы и глубокая интеграция искусственного интеллекта в интерфейс и съёмку.

Huawei Nova 15 Pro и Nova 15 Ultra модели получили 6.84-дюймовые плоские OLED-дисплеи с высоким разрешением, адаптивной частотой LTPO до 120 Гц и рекордной пиковой яркостью 4000 нит. За производительность отвечает чипсет Huawei Kirin 9010S. Компания заявляет о 18-процентном приросте скорости по сравнению с прошлым поколением благодаря оптимизации на уровне операционной системы HarmonyOS 6.

Ключевое различие между моделями – Фотографические возможности. Оба смартфона дебютируют с новой системой Dual Red Maple Imaging, где помимо основных сенсоров используется специальный мультиспектральный датчик для точной цветопередачи.

Nova 15 Ultra оснащён тройной камерой, где каждый модуль получил разрешение 50 МП. Комплектация включает основной сенсор с физической переменной диафрагмой (f/1.4-f/4.0), 50 МП перископный телеобъектив с 3.7-кратным оптическим и 100-кратным цифровым зумом, а также 50 МП сверхширокоугольный объектив с функцией макросъёмки.

Nova 15 Pro предлагает более сбалансированный набор: основной 50 МП сенсор (без переменной диафрагмы), 12 МП телефото для портретов и 13 МП сверхширокоугольный макро-объектив.

Обе модели получили аккумуляторы увеличенной ёмкости 6500 мАч с поддержкой сверхбыстрой проводной зарядки 100 Вт. Ultra-версия дополнительно предлагает беспроводную зарядку на 50 Вт и обратную беспроводную зарядку.

Также в активе Nova 15 Ultra поддержка двойной спутниковой связи (для сообщений и голосовых вызовов), максимальная защита IP68/IP69, аудиосистема с сертификацией Audio Vivid и поддержка технологии NearLink для цифровых автомобильных ключей и передачи аудио без потерь. Pro-версия ограничена защитой IP65 и лишена беспроводной зарядки и спутниковой голосовой связи.

Смартфоны уже поступили в продажу в Китае в цветах Vibrant Green, Elegant Purple, Zero White и Phantom Black. Nova 15 Pro оценена от 3 499 юаней (~$490) за версию 256 ГБ. Nova 15 Ultra стартуе с 4 199 юаней (~$588) за версию 256 ГБ с усиленным стеклом Kunlun.

С анонсом данных новинок, Huawei чётко сегментирует аудиторию: Nova 15 Pro предлагает сбалансированный флагманский опыт, в то время как Nova 15 Ultra позиционируется как устройство с максимальными возможностями, включая профессиональную камеру с перископом и связь в любой точке планеты.