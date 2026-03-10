Анонсы: Представлен Vivo Y37+ с батареей на 6000 мАч

10.03.2026, MForum.ru

Компания Vivo без лишнего шума пополнила бюджетную линейку Y-series в Китае. Новый Y37+ получил акцент на автономности и защите, при этом сохранив доступную цену. Рассказываем, что предлагает производитель за 230 долларов.

Смартфон оснастили 6.74-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением 1600×720 пикселей. Да, это всего лишь HD+, но Vivo сделала упор на другие характеристики. Яркость достигает 1000 нит — отличный показатель для бюджетной модели, позволяющий комфортно пользоваться телефоном на солнце. Частота обновления 90 Гц обеспечивает плавность интерфейса без лишнего расхода энергии.

Отдельно подчеркивается защита глаз: производитель явно намекает на длительное использование экрана без вреда для зрения.

Внутри установлен проверенный MediaTek Dimensity 6300 — 6-нанометровый чип с двумя производительными ядрами 2.4 ГГц и шестью энергоэффективными 2.0 ГГц. Оперативной памяти 8 ГБ типа LPDDR4X с возможностью расширения еще на 8 ГБ виртуально через функцию Memory Fusion. Накопитель — 256 ГБ UFS 2.2.

Работает все под управлением OriginOS 5 на базе Android 15. Из приятных бонусов — встроенная интеллектуальная защита от мошенников.

Vivo не стала имитировать наличие нескольких камер. Сзади установлен один 13-мегапиксельный сенсор с автофокусом и диафрагмой f/2.2. Режимы съемки включают Ночь, Портрет, Панораму и Pro. Фронтальная камера — 5 МП с фиксированным фокусом для селфи и видеозвонков. Обе камеры снимают видео в 1080p.

Аккумулятор емкостью 6000 мАч — то, ради чего многие обратят внимание на Y37+. Vivo обещает срок службы батареи до пяти лет. Поддерживается быстрая зарядка 44 Вт и реверсивная зарядка OTG для питания других устройств. С учетом не самого прожорливого экрана HD+ автономность обещает быть выдающейся.

Смартфон получил сертификацию SGS на устойчивость к падениям — приятный бонус для бюджетного сегмента. Из остального: NFC, ИК-порт для управления техникой, сканер отпечатков сбоку и классический разъем 3.5 мм.

Vivo Y37+ — пример точечной настройки продукта под конкретную аудиторию. Разрешение HD+ в 2026 году может отпугнуть энтузиастов, но целевой покупатель смотрит на другие вещи: огромная батарея, быстрая зарядка, защита от падений и наличие NFC с ИК-портом. За 1599 юаней (примерно 230 долларов) это очень сбалансированный набор для тех, кому телефон нужен как рабочий инструмент, а не как игрушка.

Отсутствие ультраширокоугольной камеры и макромодулей — честное решение. Лучше одна рабочая камера, чем три бесполезных. Главный вопрос: насколько хорошо будет работать 13 МП сенсор в условиях плохого освещения. Но для своей ценовой категории Y37+ выглядит крепким середняком с явным козырем в виде автономности.

Цена Vivo Y37+ составит 1599 юаней (~$230) за версию 8/256 ГБ. Цвета: черный обсидиан, голубой глазурь, золотистый рассвет. Старт продаж ожидается в ближайшее время. Пока новинка доступна только для китайского рынка. Появится ли Y37+ на глобальном — вопрос открытый. Но как ориентир для понимания трендов в бюджетном сегменте аппарат показательный.