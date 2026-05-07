Искусственный интеллект: OpenAI завершила формирование совместного предприятия DeployCo с группой фондов прямых инвестиций

07.05.2026,
OpenAI известна нам прежде всего, как создатель LLM ChatGPT. В последнее время лидерство этой модели все чаще оспаривается конкурентами. Кроме того, на рынке наметился тренда на ускоренное внедрение решений ИИ в корпоративном сегменте.
Для того, чтобы ускорить свой выход в корпоративный сегмент, компания создала совместное предприятие с группой фондов прямых инвестиций. Такие компании как TPG, Advent International, Brookfield Asset Management и Goanna Capital, совокупно вложат в проект около $4 млрд. За это они получили долю в капитале и места в совете директоров компании, что в теории дает им возможность влиять на приоритеты при развертывании технологий. Эти вливания, наряду с первоначальным взносом самой OpenAI примерно в $500 млн (с возможностью увеличения до $1.5 млрд), дают внушительную оценку компании в $10 млрд.
Интерес инвесторов понятен. Теряет OpenAI позиции или нет, но это по-прежнему один из глобальных лидеров на рынке ИИ. И поучаствовать в его проектах - это, весьма вероятно, заработать. Есть и финансовый стимул - инвесторам обещана фантастическая доходность в 17.5% годовых в течение 5 лет (но ожидается еще большая доходность) - я бы в таком поучаствовал, но мне никто не предлагает.
Совместное предприятие займется интеграцией ИИ-решений в производство, розничную торговлю, здравоохранение, финансы и другие отрасли, в которых представлены фонды-партнеры. Целевые сектора - финансовые услуги, здравоохранение, программирование, продажи и обслуживание клиентов. Партнеры-инвесторы не будут пассивно заседать в совете, они обещают доступ к более, чем 2000 компаний и клиентов. Это упростит и ускорит доступ к ним для СП.
Почему потребовались партнеры? Во-первых, чтобы получить этот самый доступ. Во вторых, чтобы заниматься интеграцией нужны квалифицированные специалисты на местах, их еще только предстоит нанять и обучить.
Интересно, как создание DeployCo скажется на планах OpenAI провести IPO в 2026 году? Очевидно, что желающие войти в капитал компании найдутся.
Забавно. что такой конкурент OpenAI как Anthropic с ее LLM Claude занимается ровно тем же - ведет переговоры с фондами о создании СП. И что-то мне подсказывает, что и для нее миллиарды найдутся.
Любителям считать, что ИИ - это очередной мыльный пузырь напомню, что корпоративное направление OpenAI уже приносит порядка $10 млрд из общего годового дохода в $25 млрд.
теги: искусственный интеллект OpenAI тренды участники рынка
