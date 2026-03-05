Искусственный интеллект: Билайн назвал главные тренды развития ИИ-агентов в России

05.03.2026, MForum.ru

Эксперты Билайн Big Data & AI, команды по большим данным и искусственному интеллекту, проанализировали глобальную и российскую повестку и выделили ключевые направления развития ИИ-агентов на ближайшие годы.

Прошлый год ознаменовался интересом к генеративному ИИ — бизнес начал тестировать модели для разрозненных задач, а теперь уверенно поворачивается в сторону полноценных внедрений. По мнению экспертов, ИИ-агенты войдут в бизнес быстрее, чем CRM (системы управления взаимоотношениями с клиентами) или мобильные приложения в свое время. В России этот процесс может ускорить кадровый дефицит. Бизнес видит в агентах не модную инновацию, а цифровую рабочую силу, компенсирующую нехватку людей.

От Copilot к Coworker: не помощник, а сотрудник

Сейчас большинство ИИ-агентов — это «вторая рука» под контролем человека (от англ. Copilot - «второй пилот»), но будущее за большей автономией, где агенты станут полноценными исполнителями, словно коллега - Coworker. Бизнес перейдет от чат-ботов, которые лишь подсказывают, к агентным рабочим процессам (от англ. Agentic Workflows) - агентам, самостоятельно планирующим и выполняющим многошаговые цепочки задач для достижения бизнес-цели без микроменеджмента со стороны человека. Компании будут строить не «бота-помощника», а цифровой штат сотрудников, глубоко встроенных в бизнес-процессы.

Agent2Agent: агенты, которые договариваются друг с другом

Цифровой офис, как и «живой», невозможен без коммуникации. ИИ-агенты пока во многом ограничены в своем взаимодействии друг с другом, но появление протоколов вроде MCP (Model Context Protocol - протокол контекста модели) создадут «Интернет агентов» - открытую инфраструктуру для объединения множества ИИ-агентов разных типов и вендоров в единую экосистему. Это значит, что, например, агент-закупщик одной системы сможет бесшовно передать задачу агенту-юристу другой системы. Стандартизация позволит снизить ограничения изолированных решений и ускорить межкорпоративные процессы.

Мультивендорная оркестрация и правовой контур

Компаниям вероятно будет сложно закрыть все потребности одним решением. Рынок уходит от «монополии модели» к мультивендорному подходу, при котором для решения разных задач будут использоваться продукты на базе разных моделей и технологий. Но с ростом количества будет усложняться их управляемость. Поэтому внутри компаний появятся ИИ-оркестраторы - платформы, которые позволят бизнесу подключать разные модели в едином контуре. Такие хабы обеспечат техническую совместимость, единый SLA (соглашение об уровне сервиса) и юридическую ответственность за действия цифровых сотрудников, позволяя управлять целым «зоопарком» моделей безопасно и стандартизировано.

Экономика внедрения и оптимизация затрат

Внедрение ИИ-агентов — это серьезная инвестиция, которую не каждый бизнес может себе позволить, но в будущем навряд ли сможет избежать, так как это напрямую будет влиять на его конкурентоспособность. Главный инсайт - ИИ может быть дешевле, чем кажется. Дефицит «железа» и высокая стоимость вычислений диктуют переход от гигантских LLM (больших языковых моделей) к SLM (малым языковым моделям). Рынок уже понял, что «стрелять из пушки по воробьям» - дорого и медленно, поэтому сейчас активно появляются мощные маленькие модели, которые способны справиться со стандартными задачами и не так требовательны к инфраструктуре. В ближайшие годы компании будут строить архитектуру агентов, комбинируя модели под разные задачи, для оптимизации экономики внедрения.

ИИ как интеллектуальный интерфейс

Перейти на новый этап «цифровизации» крайне сложно без обновления всех уже существующих систем. Это крайне затратно и поэтому ограничивает бизнес во внедрении искусственного интеллекта. ИИ-агенты могут стать ключом к решению и этой проблемы. Вместо дорогостоящей замены устаревших ERP- (систем планирования ресурсов предприятия) и CRM (систем управления взаимоотношений с клиентами), компании могут использовать ИИ-агентов как «умную прослойку». Агенты возьмут на себя навигацию в сложных интерфейсах старого ПО, позволяя сотрудникам работать с данными через естественный язык, что крайне актуально для российского рынка.

Константин Романов, директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам Билайна:

«ИИ-агенты — это не далекое будущее, уже в ближайшие годы они станут нормой для современной ИТ-инфраструктуры. Агенты эволюционируют в Мультиагентные Автономные Системы (MAS). Мы перейдем от концепции «Человек управляет агентом» к концепции «Агент управляет агентом» под присмотром человека. Это создаст новый класс систем управления, где человек занимается целеполаганием и валидацией, а операционка работает на «автопилоте». Это то будущее, к которому мы в Билайне готовим инфраструктуру и решения уже сейчас». ||

теги: искусственный интеллект Билайн Вымпелком ИИ-агенты агентный ИИ тренды аналитика

