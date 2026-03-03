Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC

03.03.2026, MForum.ru

Согласно новым данным авторитетного инсайдера Digital Chat Station, компания Samsung разрабатывает новый флагманский сенсор камеры — ISOCELL HPA. Устройство обещает стать значительным шагом вперёд в мобильной фотографии благодаря увеличенному физическому размеру и передовым технологиям захвата динамического диапазона.

Размер сенсора составит 1/1.12 дюйма в оптическом формате. Это существенно больше, чем у текущих 200-мегапиксельных сенсоров Samsung — HP2 и HP3 (около 1/1.3 дюйма). Такой размер приближается к 1-дюймовому классу, используемому конкурентами, что обещает значительное улучшение светосилы, детализации и качества съёмки при слабом освещении.

Ключевая технология – LOFIC (Lateral Overflow Integration Capacitor) . Эта аппаратная технология расширяет динамический диапазон на уровне самого сенсора, помогая сохранять детали в светлых и тёмных участках кадра при высококонтрастных сценах. Вместо того чтобы полагаться исключительно на многокадровую HDR-обработку, сенсор сам захватывает более широкий динамический диапазон, что должно обеспечить более естественные изображения без пересветов.

Релиз ISOCELL HPA запланирован на 2027 год. Как и в случае с другими сенсорами высокого разрешения, новинка, вероятно, сначала появится в устройствах китайских брендов, прежде чем доберётся до флагманов Samsung.

Однако для собственных флагманов Samsung, по данным инсайдера Ice Universe, может быть выбрана другая стратегия. Galaxy S27 Ultra, как ожидается, получит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HP6, который сохранит привычный размер 1/1.3 дюйма, но будет оснащён улучшениями LOFIC и усовершенствованной обработкой изображений для сокращения разрыва в производительности с более крупными сенсорами.

Samsung, судя по всему, готовит двухвекторную стратегию развития камер:

Для китайских партнёров будет предложен ISOCELL HPA с крупным 1/1.12-дюймовым сенсором, чтобы напрямую конкурировать с 1-дюймовыми решениями от Sony и других производителей.

Для собственных Galaxy-флагманов будет использоваться ISOCELL HP6 — эволюционное развитие проверенной 200-мегапиксельной платформы с добавлением LOFIC и улучшенного ISP, позволяющее сохранить баланс между качеством изображения, толщиной модуля и энергопотреблением.

Такой подход позволяет Samsung одновременно удовлетворять спрос китайских OEM-производителей на "цифры" (большие сенсоры для маркетинга) и сохранять инженерный консерватизм в собственных устройствах, где важна не только "сырая" светосила, но и интеграция всей системы камер в корпус.

Для конечного пользователя это означает, что в 2027 году нас ждёт новая глава в мобильной фотографии: либо сенсоры приблизятся по качеству к профессиональным камерам (благодаря LOFIC и большому размеру), либо мы увидим, как Samsung совершит качественный скачок в обработке изображений, сохранив привычные форм-факторы. В любом случае, направление выбрано верно: ставка делается на физику сенсора и аппаратные инновации, а не только на постобработку.