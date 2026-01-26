Это интересно: 200 Мп сенсоры в 2026: от массового хита до эксклюзивного флагмана

MForum.ru
26.01.2026,
Мы приближаемся к концу января 2026 года, на рынке уже дебютировали первые смартфоны, задавая тон на предстоящие одиннадцать месяцев. Становятся очевидны ключевые тренды: более глубокие и персонализированные AI-возможности, повсеместное распространение кремний-углеродных аккумуляторов (уже есть модели на 9000 и 10 000 мАч), экраны с рекордной частотой обновления, где планка в 200 Гц вот-вот будет преодолена.
Однако и еще один тренд обещает стать визитной карточкой года – тотальное наступление 200-мегапиксельных камер. Более того, ходят слухи о скором появлении устройств с двойными 200 МП сенсорами, что может перевернуть представление о мобильной фотографии.
Но за громким числом «200 МП» скрывается целая россыпь разных сенсоров, каждый со своей стратегией и целевой аудиторией. Давайте разберемся, какие «двестимегапиксельные камеры» появятся в смартфонах 2026 года.
Samsung ISOCELL HP5: «Народный чемпион»
Анонсированный в октябре 2025 года, этот сенсор быстро стал самым демократичным путем к 200 МП. Его можно встретить где угодно: от среднебюджетного Vivo V60e до игрового iQOO Z11 Turbo. В массовых моделях он часто работает в паре со сверхширокоугольным модулем, выполняя роль основного «рабочего» объектива. В более дорогих устройствах ему помогают продвинутые дополнительные камеры. HP5 — это не про абсолютное качество, а про демократизацию высокого разрешения.
Samsung HPB (кастомизированный HP9): Эксклюзив Vivo
Этот сенсор — яркий пример тренда на глубокую кастомизацию. Vivo взяла за основу флагманский Samsung ISOCELL HP9 (2024) и создала свою оптимизированную версию HPB. Пока что она эксклюзивно украшает флагманы Vivo X300 и X300 Pro. Ожидается, что в обозримом будущем этот сенсор останется козырем в рукаве Vivo, помогая бренду выделяться на фоне конкурентов, использующих более распространенные решения.
OmniVision OV52A: Темная лошадка
Главный интриган предстоящего года. Этот ожидаемый 200 МП сенсор, созданный по 40-нанометровому процессу, имеет сравнительно скромный размер — 1/2.8 дюйма. Его козырь — энергоэффективность: благодаря отказу от технологии AON (Alternating Optical Array) он, как утверждается, потребляет меньше энергии, чем некоторые 50 МП флагманские сенсоры (например, OV50Q). OV52A может стать хитом в среднем и верхнем среднем сегменте, где важен баланс между новизной, качеством снимков и автономностью.
Sony LYT-901: Абсолютный флагман
Для тех, кто не ищет компромиссов, Sony приготовила LYT-901. Это уже представленный 200 МП stacked CMOS сенсор огромного размера 1/1.12 дюйма. Его арсенал впечатляет: Quad-Quad Bayer Coding, AI-ремозаицирование прямо на сенсоре, фокусировка по всем пикселям и возможность 4-кратного зума на уровне сенсора. Этот «монстр» — претендент на звание лучшего в индустрии, и его ждут исключительно в топовых версиях флагманов 2026 года.
«200 МП» в 2026-м — это не единый стандарт, а целый спектр решений для разных ценовых категорий и философий.
© Антон Печеровый,
