Анонсы: Moto G67 Power с Si/C аккумулятором емкостью 7000 мАч представлен официально

06.11.2025,
После нескольких тизеров Motorola представила в Индии новый смартфон серии G. Moto G67 Power оснащен аккумулятором Si/C емкостью 7000 мАч, который, по данным производителя, обеспечивает до 2 дней автономной работы.
Moto G67 Power базируется на SoC Snapdragon 7s Gen 2, которая работает в паре с 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ хранилища. Смартфон работает под управлением Android 15 и будет один год получать обновления ОС сроком и исправления безопасности три года.
Moto G67 Power оснащен 6,7-дюймовым ЖК-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и разрешением Full HD +. Дисплей защищен стеклом Corning Gorilla Glass 7i. В телефоне установлен аккумулятор емкостью 7000 мАч, который поддерживает быструю зарядку мощностью 30 Вт.
На задней панели Moto G67 Power размещена двойная камера с 50-мегапиксельным основным сенсором Sony LYT 600. Его дополняет 8-мегапиксельная сверхширокоугольная камера. Для селфи G67 Power оснащен 32-мегапиксельной камерой.
Также Moto G67 Power оснащен боковым сканером отпечатков пальцев, получил класс защиты IP64, сертификат MIL-STD-810H, стереодинамики и заднюю панель из веганской кожи. Телефон доступен в цветах Pantone Cilantro, Pantone Parachute Purple и Pantone Blue Curacao.
В Индии его можно будет приобрести с 12 ноября по стартовой цене 15 999 индийских рупий за комплектацию 8 ГБ/128 ГБ.
© Антон Печеровый,
