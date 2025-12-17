Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности

Анонсы: Moto G Power (2026) – выносливый смартфон с большим запасом автономности

17.12.2025

Компания Motorola продолжает обновлять бюджетную G-серию. После анонса моделей Moto G (2026) и Moto G Play (2026), в январе дебютирует третья новинка — Moto G Power (2026), главными козырями которой станут защищенность и оптимизированная для долгой службы батарея.

Новая модель, как и её предшественники, ориентирована на пользователей, ценящих надёжность. Корпус получил защиту по стандартам IP68 и IP69, что гарантирует устойчивость не только к погружению в воду, но и к струям под давлением. Заявлено, что устройство прошло испытания по 14 категориям военного стандарта MIL-STD-810H, включая тесты на падения, экстремальные температуры и высокую влажность.

Moto G Power (2026) оснащён 6.8-дюймовым LCD-дисплеем разрешением Full HD+ с частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит. Экран защищён стеклом Gorilla Glass 7i, а для звука предусмотрены стереодинамики.

Основой аппаратной части стал энергоэффективный чипсет MediaTek Dimensity 6300 в паре с 8 ГБ оперативной памяти. Тройная основная камера включает 50-мегапиксельный основной сенсор, 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив и макролинзу. Фронтальная камера для селфи получила разрешение 32 Мп.

Верная идеи серии «Power», новинка получила аккумулятор ёмкостью 5200 мАч с поддержкой 30-ваттной проводной зарядки. Производитель делает особый акцент на долговечности элемента питания, заявляя, что батарея сохранит более 80% своей первоначальной ёмкости после 1000 полных циклов зарядки. Смартфон работает на Android 16 «из коробки».

Moto G Power (2026) поступит в продажу в США 8 января 2026 года по цене $299.99. Устройство будет доступно в двух фирменных цветах Pantone: Pure Cashmere и Evening Blue. Первыми партнёрами по продажам станут Verizon, Best Buy, Amazon и онлайн-магазин Motorola. Позже смартфон появится у операторов Cricket, AT&T и других.

В Канаде с той же даты устройство будет продаваться исключительно через Motorola по цене 449.99 канадских долларов.

Таким образом, Motorola укрепляет позиции в сегменте доступных смартфонов, предлагая пользователям баланс между современными характеристиками (120 Гц экран, Android 16), всесторонней защитой и автономностью, что станет прямым вызовом моделям вроде Samsung Galaxy A3x и Nokia G series.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

