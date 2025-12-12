Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra

12.12.2025, MForum.ru

Компания Motorola, похоже, готовится к серьёзному рывку в премиальном сегменте. Согласно новой утечке от авторитетного инсайдера, в ближайшие недели может быть представлен новый топовый смартфон — Moto X70 Ultra. Для глобального рынка это же устройство, вероятно, будет выпущено под названием Motorola Edge 70 Ultra.

Утечка, предоставленная инсайдером Bald Panda, раскрывает ключевые характеристики устройства. Moto X70 Ultra получит 6.7-дюймовый плоский OLED-дисплей с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц.

Главной особенностью станет производительность: смартфон станет одним из первых на рынке, кто будет оснащён новейшим процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5. Ранее устройство уже было замечено в тесте Geekbench с этим чипсетом, 16 ГБ оперативной памяти и операционной системой Android 16.

Фотосистема, согласно утечке, будет полностью построена на 50-мегапиксельных сенсорах. В неё войдут основной модуль, сверхширокоугольный объектив и перископный телефото-объектив, что указывает на серьёзные амбиции Motorola в мобильной фотографии. Также поговаривают о возможной поддержке стилуса.

Помимо уже известных чёрного и зелёного цветов, устройство может выйти в бронзовом варианте (Bronze). Ранее сообщалось, что смартфон будет тонким и лёгким.

Наиболее интригующим аспектом является возможная маркетинговая стратегия Motorola. По данным известного инсайдера Эвана Бласса, компания может отказаться от привычного бренда Edge для этого устройства. Вместо этого смартфон могут представить как первую модель новой флагманской линейки Motorola Signature, обозначив тем самым перезапуск и ребрендинг своего премиального портфеля.

Ожидается, что анонс Moto X70 Ultra / Edge 70 Ultra состоится в первом квартале 2026 года. Если утечки верны, устройство выйдет на высококонкурентный рынок, чтобы бросить вызов флагманам Samsung, Google и OnePlus, предложив топовую начинку, продвинутую камеру и, возможно, новый дизайнерский язык в рамках обновлённой премиальной идентичности бренда.