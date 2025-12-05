Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49

MForum.ru

Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49

05.12.2025, MForum.ru

Компания Realme расширила свое присутствие на индийском рынке носимых устройств, представив сегодня новую модель умных часов — Realme Watch 5. Гаджет предлагает улучшенный дизайн и новые возможности, позиционируясь как эволюция предыдущего поколения.

Часы получили 1.97-дюймовый AMOLED-дисплей яркостью 600 нит и защитой Panda Glass. Корпус выполнен по технологии металлического унибоди, на боковой грани расположена функциональная коронка, а ремни шириной 22 мм можно менять.

С точки зрения отслеживания здоровья и активности, Watch 5 предлагает более 108 спортивных режимов, автоматическое определение тренировок, мониторинг сна и уровня кислорода в крови (SpO2), оценку максимального потребления кислорода (VO2 Max) и контроль женского здоровья. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Главными качественными отличиями от предшественников стали две особенности:

- Независимый GPS с поддержкой нескольких спутниковых систем для точного отслеживания маршрутов без привязки к смартфону.

- Bluetooth-звонки, позволяющие отвечать на вызовы прямо с запястья.

Емкость аккумулятора составляет 460 мАч. По заявлению компании, в стандартном режиме часы работают до 16 дней, а в энергосберегающем Light Mode — до 20 дней. Также поддерживаются NFC для бесконтактных платежей и сменные циферблаты.

Realme делает ставку на агрессивную цену. Рекомендованная стоимость Watch 5 составляет 4 499 индийских рупий (около $49), но в период стартовых продаж с 10 декабря цена будет снижена до 3 999 рупий (около $45). Часы будут доступны в четырех цветах: Titanium Black, Titanium Silver, Mint Blue и Vibrant Orange. Купить новинку можно будет через официальный сайт Realme, маркетплейс Flipkart и офлайн-магазины.

Отдельно компания подчеркивает, что Watch 5 является частью правительственной инициативы «Make in India», что означает их производство и сборку на территории Индии с использованием локально произведенных компонентов.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru

21.11. [Новости компаний] Статистика: iPhone 11 вот уже пятый год подряд остается самым популярным смартфоном среди абонентов МТС / MForum.ru

10.11. [Новинки] Анонсы: Realme GT 8 Pro Aston Martin представлен официально / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru

03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: