Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49

05.12.2025, MForum.ru

Компания Realme расширила свое присутствие на индийском рынке носимых устройств, представив сегодня новую модель умных часов — Realme Watch 5. Гаджет предлагает улучшенный дизайн и новые возможности, позиционируясь как эволюция предыдущего поколения.

Часы получили 1.97-дюймовый AMOLED-дисплей яркостью 600 нит и защитой Panda Glass. Корпус выполнен по технологии металлического унибоди, на боковой грани расположена функциональная коронка, а ремни шириной 22 мм можно менять.

С точки зрения отслеживания здоровья и активности, Watch 5 предлагает более 108 спортивных режимов, автоматическое определение тренировок, мониторинг сна и уровня кислорода в крови (SpO2), оценку максимального потребления кислорода (VO2 Max) и контроль женского здоровья. Устройство имеет защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Главными качественными отличиями от предшественников стали две особенности:

- Независимый GPS с поддержкой нескольких спутниковых систем для точного отслеживания маршрутов без привязки к смартфону.

- Bluetooth-звонки, позволяющие отвечать на вызовы прямо с запястья.

Емкость аккумулятора составляет 460 мАч. По заявлению компании, в стандартном режиме часы работают до 16 дней, а в энергосберегающем Light Mode — до 20 дней. Также поддерживаются NFC для бесконтактных платежей и сменные циферблаты.

Realme делает ставку на агрессивную цену. Рекомендованная стоимость Watch 5 составляет 4 499 индийских рупий (около $49), но в период стартовых продаж с 10 декабря цена будет снижена до 3 999 рупий (около $45). Часы будут доступны в четырех цветах: Titanium Black, Titanium Silver, Mint Blue и Vibrant Orange. Купить новинку можно будет через официальный сайт Realme, маркетплейс Flipkart и офлайн-магазины.

Отдельно компания подчеркивает, что Watch 5 является частью правительственной инициативы «Make in India», что означает их производство и сборку на территории Индии с использованием локально произведенных компонентов.