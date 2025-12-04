Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11

04.12.2025, MForum.ru

Компания Samsung официально запустила в Индии новый бюджетный планшет – Galaxy Tab A11. Устройство ориентировано на массового потребителя, который ставит во главу угла развлечения, базовую производительность и удобство повседневного использования.

Основой планшета стал 8.7-дюймовый LCD-дисплей разрешением 800 x 1340 пикселей. Главной особенностью экрана для этого сегмента стала поддержка частоты обновления 90 Гц, что обеспечивает более плавную прокрутку и анимацию. Для продолжительного просмотра контента предусмотрена аккумуляторная батарея емкостью 5100 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт.

Акустическая система с технологией Dolby Atmos, 3.5-миллиметровый разъем для наушников и две камеры (8 Мп основная и 5 Мп фронтальная) делают устройство универсальным инструментом для видео-звонков, стриминга и учебы.

«Сердцем» Galaxy Tab A11 является процессор MediaTek Helio G99, который в паре с оперативной памятью объемом до 8 ГБ и внутренним хранилищем до 128 ГБ (с возможностью расширения через microSD) справляется с повседневными задачами. Планшет предлагается в двух версиях: Wi-Fi-Only и с поддержкой мобильных сетей LTE.

Samsung делает ставку на агрессивное ценообразование и специальные предложения для привлечения студентов и семейной аудитории. Wi-Fi- модель в версии 4/64 ГБ оценена в 12 999 рупий, а ее вариант 8/128 ГБ — 17 999 рупий. Цены LTE-моделей составят: 4/64 ГБ — 15 999 рупий, 8/128 ГБ — 20 999 рупий.

На старте продаж всем покупателям доступен кешбэк в 3000 рупий, что еще больше повышает привлекательность модели. Для тех, кому нужна поддержка более быстрых сетей, Samsung предлагает модель Galaxy Tab A11+ 5G, представленную ранее по цене 28 999 рупий.

Таким образом, Galaxy Tab A11 занимает нишу доступного мультимедийного центра, оставляя более технологичные функции (вроде 5G или OLED-экрана) для старших и дорогих линеек.