Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально

02.12.2025, MForum.ru

После месяцев утечек и спекуляций компания Samsung официально представила свое самое амбициозное складное устройство на сегодняшний день. Новинка под названием Galaxy Z TriFold ломает привычные шаблоны, отказываясь от книжного формата в пользу инновационной конструкции с тройным сложением.

Цель — объединить портативность смартфона с функциональностью полноценного планшета, предложив рынку принципиально новый форм-фактор. Ключевая особенность устройства — два складывающихся шарнира, которые позволяют трансформировать его из компактного гаджета в планшет с огромным экраном.

Внутренний экран Samsung Galaxy Z TriFold при полном раскрытии представляет собой 10-дюймовую панель Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2160 × 1584 пикселей, адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.

Внешний дисплей Samsung Galaxy Z TriFold диагональю 6,5 дюймов (Full HD+) служит для быстрых задач. Его пиковая яркость достигает рекордных 2600 нит. Оба экрана защищены новейшим стеклом Gorilla Glass Ceramic 2 и оснащены 10-мегапиксельными селфи-камерами.

Новые двойные титановые шарниры обеспечивают плавное складывание, сохраняя при этом хрупкий внутренний экран в безопасности. В разложенном состоянии толщина устройства составляет всего 3,9 мм, а вес — 309 граммов.

«Сердцем» Samsung Galaxy Z TriFold стал эксклюзивный процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, работающий в паре с 16 ГБ оперативной памяти и на выбор 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Тройная основная камера включает 200 Мп основной сенсор, 12 Мп сверхширокоугольный объектив и 10 Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5600 мАч (разделен на три сегмента), который поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную на 15 Вт.

Samsung Galaxy Z TriFold работает на Android 16 с оболочкой One UI 8. Флагманской инновацией стал автономный режим Samsung DeX, который теперь активируется прямо из панели уведомлений, мгновенно превращая интерфейс в полноценную десктопную среду. На большом экране могут одновременно работать три приложения бок о бок.

Samsung Galaxy Z TriFold станет одним из самых дорогих массовых смартфонов на рынке. В Южной Корее продажи стартуют 12 декабря по цене 2500 долларов. До конца года устройство появится в Китае, Тайване, Сингапуре и ОАЭ, а на американский рынок поступит в первом квартале 2026 года. На старте будет доступен только один цвет — Crafted Black.

С выпуском Galaxy Z TriFold производитель не просто обновляет линейку, а создает новый премиальный сегмент, бросая вызов самому понятию мобильного устройства. Удастся ли революционному форм-фактору найти свою аудиторию, покажет ближайшее будущее.