Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально

02.12.2025, MForum.ru

После месяцев утечек и спекуляций компания Samsung официально представила свое самое амбициозное складное устройство на сегодняшний день. Новинка под названием Galaxy Z TriFold ломает привычные шаблоны, отказываясь от книжного формата в пользу инновационной конструкции с тройным сложением.

Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально

Цель — объединить портативность смартфона с функциональностью полноценного планшета, предложив рынку принципиально новый форм-фактор. Ключевая особенность устройства — два складывающихся шарнира, которые позволяют трансформировать его из компактного гаджета в планшет с огромным экраном.

Внутренний экран Samsung Galaxy Z TriFold при полном раскрытии представляет собой 10-дюймовую панель Dynamic AMOLED 2X с разрешением 2160 × 1584 пикселей, адаптивной частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 нит.

Внешний дисплей Samsung Galaxy Z TriFold диагональю 6,5 дюймов (Full HD+) служит для быстрых задач. Его пиковая яркость достигает рекордных 2600 нит. Оба экрана защищены новейшим стеклом Gorilla Glass Ceramic 2 и оснащены 10-мегапиксельными селфи-камерами.

Новые двойные титановые шарниры обеспечивают плавное складывание, сохраняя при этом хрупкий внутренний экран в безопасности. В разложенном состоянии толщина устройства составляет всего 3,9 мм, а вес — 309 граммов.

«Сердцем» Samsung Galaxy Z TriFold стал эксклюзивный процессор Snapdragon 8 Elite for Galaxy, работающий в паре с 16 ГБ оперативной памяти и на выбор 512 ГБ или 1 ТБ встроенной памяти. Тройная основная камера включает 200 Мп основной сенсор, 12 Мп сверхширокоугольный объектив и 10 Мп телефото с 3-кратным оптическим зумом. За автономность отвечает аккумулятор емкостью 5600 мАч (разделен на три сегмента), который поддерживает проводную зарядку мощностью 45 Вт и беспроводную на 15 Вт.

Samsung Galaxy Z TriFold работает на Android 16 с оболочкой One UI 8. Флагманской инновацией стал автономный режим Samsung DeX, который теперь активируется прямо из панели уведомлений, мгновенно превращая интерфейс в полноценную десктопную среду. На большом экране могут одновременно работать три приложения бок о бок.

Samsung Galaxy Z TriFold станет одним из самых дорогих массовых смартфонов на рынке. В Южной Корее продажи стартуют 12 декабря по цене 2500 долларов. До конца года устройство появится в Китае, Тайване, Сингапуре и ОАЭ, а на американский рынок поступит в первом квартале 2026 года. На старте будет доступен только один цвет — Crafted Black.

С выпуском Galaxy Z TriFold производитель не просто обновляет линейку, а создает новый премиальный сегмент, бросая вызов самому понятию мобильного устройства. Удастся ли революционному форм-фактору найти свою аудиторию, покажет ближайшее будущее.

Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

14.11. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy Z TriFold готовится к анонсу / MForum.ru

13.11. [Новинки] Слухи: Samsung планирует сделать Galaxy Z Flip 8 тоньше и легче / MForum.ru

11.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy S26 Ultra / MForum.ru

20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru

13.10. [Новинки] Анонсы: Роскошный Samsung W26 представлен в Китае / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: ZTE Nubia Flip3 и Nubia Fold появились на рендерах / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Apple может установить в iPhone 17e камеру, как в обычном iPhone 17 / MForum.ru

24.11. [Новинки] Слухи: Появились рендеры OnePlus Ace 6T / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Poco F8 Ultra / MForum.ru

21.11. [Новинки] Слухи: Появились подробности о OnePlus Ace 6T / MForum.ru

20.11. [Новинки] Анонсы: Lava Agni 4 с «ИИ системного уровня» представлен официально / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: