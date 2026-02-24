Слухи: iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов

24.02.2026, MForum.ru

Компания Apple готовится представить обновление своей доступной линейки смартфонов. Согласно многочисленным источникам, включая авторитетного аналитика Bloomberg Марка Гурмана, iPhone 17e станет главной новинкой весенней презентации, запланированной на 4 марта 2026 года. Мероприятие под названием "Special Apple Experience" пройдёт в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае.

Главное визуальное изменение — отказ от привычного выреза в верхней части экрана. iPhone 17e, по слухам, наконец-то получит Dynamic Island ("динамический остров"), который дебютировал в iPhone 14 Pro и стал стандартом для всей флагманской линейки. Дисплей останется прежним: 6.1-дюймовый OLED с частотой обновления 60 Гц — ProMotion до базовых моделей пока не добрался. Ожидается, что рамки вокруг экрана станут немного тоньше.

В основе новинки будет лежать процессор A19 — тот же чип, что используется в стандартном iPhone 17, но, вероятно, с незначительным понижением тактовых частот или одним отключенным ядром GPU для оптимизации. Объём оперативной памяти, как сообщается, составит 8 ГБ, что необходимо для поддержки функций Apple Intelligence.

Важным апгрейдом станет установка нового поколения собственных модемов Apple: C1X для сотовой связи и N1 для беспроводных сетей. Ожидается, что они будут быстрее и энергоэффективнее прошлогоднего C1 в iPhone 16e.

Тыловая камера, скорее всего, останется одиночной — 48 Мп с тем же сенсором, что и у предшественника. Улучшений качества изображения стоит ждать за счёт более мощного ISP (процессора обработки сигналов) в чипе A19 и новых алгоритмов вычислительной фотографии.

Фронтальная камера, по разным данным, может быть улучшена до 18 Мп с поддержкой функции Center Stage (удержание объекта в центре кадра), что станет заметным улучшением для видеозвонков.

Одно из самых ожидаемых нововведений — возвращение магнитной беспроводной зарядки MagSafe . iPhone 16e был лишён этой функции, что вызывало нарекания пользователей. Теперь же "бюджетник" сможет использовать всю экосистему магнитных аксессуаров. Мощность беспроводной зарядки, предположительно, составит 25 Вт.

Ёмкость аккумулятора, по слухам, останется в районе 4000–4500 мАч (у iPhone 16e было 4005 мАч). Проводная зарядка будет поддерживать мощность до 24 Вт через USB Power Delivery.

Внешне iPhone 17e, вероятно, сохранит алюминиевую рамку и стеклянные панели, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68 . Основными цветами, как и у предшественника, останутся чёрный и белый, однако ходят слухи о возможном появлении более ярких вариантов, включая лавандовый.

Самое приятное для потребителей — цена. Несмотря на все апгрейды, Apple, по информации Гурмана и других источников, планирует сохранить стартовую стоимость в 599 долларов (или 699 евро) за версию 8 ГБ / 128 ГБ. Некоторые источники даже допускают увеличение базового объёма хранилища до 256 ГБ без повышения цены.

В целом стратегия Apple в отношении "e"-моделей становится всё более чёткой. iPhone 17e — это не просто ежегодное обновление, а целенаправленная работа над "недостатками" прошлой модели. Переход к Dynamic Island, возвращение MagSafe и новейший процессор по сути превращают iPhone 17e в iPhone 17 с компромиссом в лице 60-герцового экрана и упрощенной камеры.

При сохранении цены в 599 долларов это делает предложение крайне агрессивным на фоне конкурентов в лице Google Pixel 10a или Samsung Galaxy A56 . Apple привычно играет не на понижение цены, а на повышение ценности в том же ценовом сегменте, заставляя пользователей выбирать не между старым и новым, а между экраном с высокой частотой обновления и камерами (у конкурентов) и интеграцией с экосистемой, а также семилетней поддержкой (у себя). Официальный анонс iPhone 17e состоится 4 марта.