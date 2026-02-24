Слухи: iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов

MForum.ru
24.02.2026,
Компания Apple готовится представить обновление своей доступной линейки смартфонов. Согласно многочисленным источникам, включая авторитетного аналитика Bloomberg Марка Гурмана, iPhone 17e станет главной новинкой весенней презентации, запланированной на 4 марта 2026 года. Мероприятие под названием "Special Apple Experience" пройдёт в Нью-Йорке, Лондоне и Шанхае.
Главное визуальное изменение — отказ от привычного выреза в верхней части экрана. iPhone 17e, по слухам, наконец-то получит Dynamic Island ("динамический остров"), который дебютировал в iPhone 14 Pro и стал стандартом для всей флагманской линейки. Дисплей останется прежним: 6.1-дюймовый OLED с частотой обновления 60 Гц — ProMotion до базовых моделей пока не добрался. Ожидается, что рамки вокруг экрана станут немного тоньше.
В основе новинки будет лежать процессор A19 — тот же чип, что используется в стандартном iPhone 17, но, вероятно, с незначительным понижением тактовых частот или одним отключенным ядром GPU для оптимизации. Объём оперативной памяти, как сообщается, составит 8 ГБ, что необходимо для поддержки функций Apple Intelligence.
Важным апгрейдом станет установка нового поколения собственных модемов Apple: C1X для сотовой связи и N1 для беспроводных сетей. Ожидается, что они будут быстрее и энергоэффективнее прошлогоднего C1 в iPhone 16e.
Тыловая камера, скорее всего, останется одиночной — 48 Мп с тем же сенсором, что и у предшественника. Улучшений качества изображения стоит ждать за счёт более мощного ISP (процессора обработки сигналов) в чипе A19 и новых алгоритмов вычислительной фотографии.
Фронтальная камера, по разным данным, может быть улучшена до 18 Мп с поддержкой функции Center Stage (удержание объекта в центре кадра), что станет заметным улучшением для видеозвонков.
Одно из самых ожидаемых нововведений — возвращение магнитной беспроводной зарядки MagSafe . iPhone 16e был лишён этой функции, что вызывало нарекания пользователей. Теперь же "бюджетник" сможет использовать всю экосистему магнитных аксессуаров. Мощность беспроводной зарядки, предположительно, составит 25 Вт.
Ёмкость аккумулятора, по слухам, останется в районе 4000–4500 мАч (у iPhone 16e было 4005 мАч). Проводная зарядка будет поддерживать мощность до 24 Вт через USB Power Delivery.
Внешне iPhone 17e, вероятно, сохранит алюминиевую рамку и стеклянные панели, а также защиту от воды и пыли по стандарту IP68 . Основными цветами, как и у предшественника, останутся чёрный и белый, однако ходят слухи о возможном появлении более ярких вариантов, включая лавандовый.
Самое приятное для потребителей — цена. Несмотря на все апгрейды, Apple, по информации Гурмана и других источников, планирует сохранить стартовую стоимость в 599 долларов (или 699 евро) за версию 8 ГБ / 128 ГБ. Некоторые источники даже допускают увеличение базового объёма хранилища до 256 ГБ без повышения цены.
В целом стратегия Apple в отношении "e"-моделей становится всё более чёткой. iPhone 17e — это не просто ежегодное обновление, а целенаправленная работа над "недостатками" прошлой модели. Переход к Dynamic Island, возвращение MagSafe и новейший процессор по сути превращают iPhone 17e в iPhone 17 с компромиссом в лице 60-герцового экрана и упрощенной камеры.
При сохранении цены в 599 долларов это делает предложение крайне агрессивным на фоне конкурентов в лице Google Pixel 10a или Samsung Galaxy A56 . Apple привычно играет не на понижение цены, а на повышение ценности в том же ценовом сегменте, заставляя пользователей выбирать не между старым и новым, а между экраном с высокой частотой обновления и камерами (у конкурентов) и интеграцией с экосистемой, а также семилетней поддержкой (у себя). Официальный анонс iPhone 17e состоится 4 марта.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой / MForum.ru
12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч / MForum.ru
09.02. [Новинки] Слухи: новый базовый iPad получит чип A18 и 8 ГБ ОЗУ для поддержки Apple Intelligence / MForum.ru
02.02. [Новинки] Анонсы: Redmi Turbo 5 Max «бюджетный флагман» с батареей на 9000 мАч и ценой от $359 / MForum.ru
24.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс / MForum.ru
24.02. [Новинки] Слухи: iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов / MForum.ru
23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru
20.02. [Новинки] Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене / MForum.ru
19.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru
18.02. [Новинки] Анонсы: Lava Bold N2 4G — обновлённый дизайн, улучшенная защита и Android 15 Go за $82 / MForum.ru
18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru
17.02. [Новинки] Слухи: Apple тестирует раскладушку iPhone Flip вдобавок к книжному iPhone Fold / MForum.ru
16.02. [Новинки] Слухи: Poco C81 Pro готовится к выходу — 4G, экран 120 Гц и батарея 6000 мАч / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: Honor Pad X8b — неожиданное возвращение через три с половиной года и батареей на 10 100 мАч / MForum.ru
16.02. [Новинки] Анонсы: TECNO POVA Curve 2 5G — 8000 мАч в ультратонком корпусе / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Honor X6d — глобальная версия Play 60A с улучшенной камерой / MForum.ru
13.02. [Новинки] Анонсы: Lava Yuva Star 3 — сверхбюджетный Android 15 Go с защитой IP64 и чистым ПО / MForum.ru