Это интересно: Nubia набирает тестировщиков OpenClaw AI на Z80 Ultra

16.03.2026,
Компания Nubia запустила необычную программу внутреннего тестирования под названием "Nubia Shrimp Farmer Program". Участники смогут одними из первых опробовать интеграцию искусственного интеллекта OpenClaw на флагманском Z80 Ultra до публичного релиза. Задача — помочь разработчикам отточить систему на реальных сценариях использования.
OpenClaw — это открытый ИИ-агент, который работает не как отдельное приложение или облачный сервис, а встроен прямо в операционную систему смартфона. Он способен не просто отвечать на вопросы, а выполнять действия: листать веб-страницы, управлять сообщениями, планировать задачи и запускать многоступенчатые сценарии в разных приложениях. Проще говоря, это цифровой ассистент, который реально делает дела, а не просто болтает.
Ни Фэй, президент подразделения терминального бизнеса ZTE и президент Nubia Technology, назвал Z80 Ultra "gateway-смартфоном" — устройством-шлюзом, через которое ИИ взаимодействует с экосистемой сервисов. Поддерживаются сценарные приложения ClawBot и доступ к широкой партнерской сети Skills. Благодаря системной интеграции OpenClaw работает быстрее и точнее, чем типичные голосовые помощники.
Для обычного пользователя это означает, что смартфон становится по-настоящему умным. ИИ понимает контекст, переключается между приложениями, выполняет цепочки действий без участия владельца. Голосовые команды отрабатывают плавнее, автоматизация — глубже. И все это без необходимости запускать отдельное приложение-помощник.
Сам Nubia Z80 Ultra вышел еще 22 октября прошлого года, но теперь получает второе дыхание благодаря софтверному апгрейду. Напомним характеристики: процессор Snapdragon 8 Ultra Gen 5, основная камера 50 МП с легендарным 35-мм фокусным расстоянием "Master Eye", сенсор 1/1.3 дюйма и технология HDR с двойным преобразованием усиления DCG. Для любителей фотографии также доступен опциональный фотокит, расширяющий возможности съемки. Цена стартует от 4999 юаней (около 730 долларов).
Название программы "Shrimp Farmer" выбрано не случайно. В китайской интернет-культуре "выращивание креветок" часто означает монотонную, но важную работу по отладке системы. Nubia намекает: тестировщикам предстоит кропотливо собирать обратную связь, чтобы ИИ научился работать без сбоев.
Главная ставка компании — на системную интеграцию ИИ. В мире, где Google и Samsung активно продвигают собственные облачные AI-решения, Nubia предлагает альтернативный путь: локальный открытый агент, вшитый в ОС. Это потенциально быстрее, безопаснее и независимее от облаков.
Для Z80 Ultra, вышедшего полгода назад, такой софтверный апгрейд — возможность продлить жизненный цикл и привлечь новую аудиторию. Флагманское железо в сочетании с передовым ИИ может оказаться интереснее, чем свежий середняк с обычными функциями.
Участие в программе ограничено, но если тесты пройдут успешно, публичный релиз OpenClaw на Z80 Ultra состоится в ближайшие месяцы. Затем технология, вероятно, распространится и на другие модели Nubia. Компания делает серьезную заявку на лидерство в сфере мобильного ИИ — посмотрим, получится ли.
© Антон Печеровый,
