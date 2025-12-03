Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии

Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии

03.12.2025, MForum.ru

Nubia Flip3 анонсирован в Японии, но продажи начнутся не раньше середины января 2026 года. Модель раскладушки дебютировала вместе с первой моделью Nubia Fold, которая складывается как книжка.

Nubia Flip3 базируется на чипсете MediaTek Dimensity 7400X, который дополнен 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Новинка оснащена 6,9-дюймовым гибким внутренним экраном с разрешением Full HD + и частотой обновления 120 Гц. Наружный дисплей представляет собой 4-дюймовый AMOLED-экран.

В Nubia Flip3 установлена двойная тыловая камера с основным сенсором 50 Мп и сверхширокоугольным модулем разрешением 12 Мп. Для селфи в nubia Flip3 предназначена камера разрешением 32 Мп.

За автономность Nubia Flip3 отвечает батарея емкостью 4610 мАч. Другие характеристики телефона включают встроенный сбоку сканер отпечатков пальцев, степень защиты IP54, Bluetooth 6.0 и NFC. Вес телефона составляет 187 г, толщина в раскрытом виде – 7,5 мм.

Из коробки Nubia Flip3 работает под управлением Android 15 и будет доступен в черном и белом цветах. Компания, скорее всего, раскроет цены и другие подробности о Nubia Flip3, когда он поступит в продажу в январе 2026 года.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

