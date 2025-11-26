Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок

26.11.2025, MForum.ru

iQOO 15, представленный в Китае в прошлом месяце, сегодня вышел на международный рынок, начиная с Индии. 28 ноября iQOO 15 дебютирует на Тайване, затем 2 декабря он будет представлен в Индонезии, 3 декабря - в Таиланде, 5 декабря - в Саудовской Аравии, а 9 декабря - в Малайзии и России.

На международных рынках iQOO 15 будет доступен в цветах Alpha, Legend и Grey с объемом оперативной памяти до 16 ГБ и объемом хранилища до 1 ТБ. Однако в Индии вы сможете приобрести только версии Legend и Alpha, поскольку серый цвет будет доступен исключительно в Таиланде, Малайзии и России.

В Индии iQOO 15 будет продаваться в двух конфигурациях памяти - 12 ГБ/256 ГБ и 16 ГБ/512 ГБ по цене 72 999 индийских рупий и 79 999 индийских рупий, соответственно. Он будет продаваться через официальный сайт iQOO, Amazon.in, эксклюзивные магазины vivo и другие офлайн-магазины розничной торговли. Флагманский смартфон будет доступен для пользователей Priority Pass с 27 ноября, а открытые продажи начнутся с 1 декабря.

В iQOO 15 используется флагманская SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5-го поколения, а также суперкомпьютерный чип Q3 для улучшения игрового процесса. В iQOO 15 установлена операционная система OriginOS 6 на базе Android 16, что делает его первым смартфоном в Индии, работающим под управлением OriginOS "из коробки". Компания iQOO также пообещала пять обновлений ОС Android и семь лет обновлений системы безопасности, что впечатляет.

В основе iQOO 15 лежит 6,85-дюймовый AMOLED-дисплей LTPO с частотой 144 Гц, разрешением 1440 пикселей, максимальной яркостью 6000 нит и поддержкой технологии Dolby Vision. В дисплей встроен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев для биометрической аутентификации и отверстие для 32-мегапиксельной селфи-камеры.

Сзади расположена тройная камера, состоящая из основной камеры на 50 Мп, сверхширокоугольной камеры на 50 Мп и перископического телеобъектива на 50 Мп. Для поддержания работоспособности iQOO 15 используется литий-ионный аккумулятор емкостью 7000 мАч (во всех регионах) с поддержкой проводной зарядки мощностью 100 Вт и беспроводной зарядки мощностью 40 Вт.

К другим особенностям iQOO 15 относятся стереодинамики, NFC, ИК-камера и поддержка eSIM. Смартфон также имеет стандарты защиты IP68 и IP69 и оснащен подсветкой Monster Halo вокруг задней камеры.