Анонсы: Vivo представляет S50 – «омоложённый» флагман с рекордной батареей

16.12.2025, MForum.ru

Вслед за компактным S50 Pro Mini, компания Vivo официально анонсировала в Китае базовую модель новой серии — Vivo S50. Устройство позиционируется как доступная точка входа в линейку, предлагая топовую для своего сегмента производительность, продвинутую систему камер и один из самых ёмких аккумуляторов на рынке.

В дизайне Vivo S50 прослеживаются отсылки к современным флагманам, плоские передняя и задняя панели со скруглёнными углами. Устройство получило 6.59-дюймовый AMOLED-дисплей разрешением 1.5K с частотой обновления 120 Гц и заявленной рекордной пиковой яркостью 5000 нит.

«Сердцем» смартфона стал процессор Snapdragon 8s Gen 3, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1 до 512 ГБ. Эта платформа обещает производительность на уровне прошлогодних флагманов по более доступной цене.

Фотосистема Vivo S50 основана на трёх модулях, два из которых — 50-мегапиксельные. В комплектацию входят основной сенсор с оптической стабилизацией (OIS) и перископный телеобъектив с 3-кратным оптическим зумом. Их дополняет 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера для селфи также имеет разрешение 50 Мп.

Главным инженерным достижением стала батарея ёмкостью 6500 мАч — одна из самых больших в классе. Она поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 90 Вт. При этом смартфон сохранил защиту от воды и пыли по стандарту IP68.

Vivo S50 будет доступен в четырёх цветах: Space Black, Confession White, Serene Blue и Inspirational Purple. Стартовая цена самой доступной конфигурации 12/256 ГБ составит 2999 юаней (около $425). Топовая версия 16/512 ГБ обойдётся в 3599 юаней (~$510).

Предзаказы на устройство уже открыты, а первые поставки запланированы на 19 декабря 2025 года. С таким набором характеристик Vivo S50 готов составить серьёзную конкуренцию другим «омоложённым флагманам» вроде OnePlus 13R и iQOO Neo 10, делая особый акцент на автономности и качественной телефото-съёмке.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

