Анонсы: Vivo представляет S50 Pro Mini, компактный флагман с батареей-гигантом

16.12.2025,
После недель слухов и тизеров компания Vivo официально представила в Китае новое поколение своего компактного флагмана — Vivo S50 Pro Mini. Вопреки устоявшейся практике, где меньший размер означает урезанные характеристики, эта модель позиционируется как самый технологически продвинутый и премиальный аппарат в новой линейке S50.
Vivo полностью переработала дизайн новинки. Устройство получило плоские переднюю и заднюю панели, а также металлическую рамку «аэрокосмического» класса. При толщине всего 8.1 мм и весе 192 грамма смартфон также обладает защитой по стандартам IP68 и IP69.
На передней панели Vivo S50 Pro Mini расположился 6.31-дюймовый LTPO AMOLED-дисплей разрешением 1.5K и адаптивной частотой обновления 120 Гц. Панель отличается рекордной заявленной яркостью в 5000 нит, что обеспечивает отличную читаемость на солнце, и высокой частотой ШИМ-подсветки (4320 Гц) для комфорта глаз.
Сердцем устройства стал новейший процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5, который работает в паре с оперативной памятью LPDDR5X Ultra объёмом до 16 ГБ и накопителем UFS 4.1. Это обеспечивает производительность на уровне полноразмерных флагманов.
Главным сюрпризом стала батарея ёмкостью 6500 мАч — невероятный показатель для устройства таких габаритов. Она поддерживает сверхбыструю проводную зарядку мощностью 90 Вт и беспроводную зарядку 40 Вт. Устройство работает на OriginOS 6, основанной на Android 16, и оснащено современными модулями связи Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4.
Несмотря на компактность, фотосистема не подверглась упрощению. Она включает 50-мегапиксельный основной сенсор с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельный перископный телеобъектив Sony IMX882 с 3-кратным оптическим зумом и 8-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив. Фронтальная камера также имеет разрешение 50 Мп.
Vivo S50 Pro Mini будет доступен в трёх цветах: Confession White, Inspiration Purple и Deep Space Black. Стартовая цена составляет 3699 юаней (~$524) за версию 12/256 ГБ, а топовая комплектация 16/512 ГБ оценивается в 4299 юаней (~$609). Продажи уже стартовали в Китае через официальный сайт бренда.
Таким образом, Vivo S50 Pro Mini бросает вызов самой концепции «компактного смартфона», доказывая, что малый размер может сочетаться с топовой производительностью, продвинутой камерой и автономностью, превосходящей многие крупные флагманы.
