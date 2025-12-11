Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T

11.12.2025, MForum.ru

Сетевые источники продолжают раскрывать детали о будущем компактном смартфоне OnePlus. Согласно новой утечке, основанной на данных внутреннего тестирования, модель OnePlus 15T (для Китая) или OnePlus 15s (для глобального рынка), может стать настоящим прорывом в сегменте мини-флагманов благодаря невероятной для его форм-фактора батарее.

OnePlus 13s

Инсайдеры сообщают, что OnePlus сохранит верность концепции «компактного флагмана». Новинка должна получить 6.31-дюймовый OLED-экран BOE X3 с разрешением 1.5K и рекордной для такого класса частотой обновления 165 Гц. Сердцем устройства станет топовый процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, что обещает высочайший уровень производительности.

Однако главной сенсацией утечки является аккумулятор. Согласно ей, в компактный корпус будет установлена батарея колоссальной ёмкости — около 7 500 мАч. Это почти в полтора раза больше, чем у большинства конкурентов. Также новинка будет поддерживать сверхбыструю проводную зарядку мощностью 100 Вт или 120 Вт. Беспроводной зарядки, вероятно, не будет.

Конфигурация камеры пока остаётся спорным моментом. Основной модуль, по данным утечки, может быть основан либо на 50-мегапиксельном сенсоре Sony IMX906, либо на 200-мегапиксельном Samsung HP5. Его будет дополнять 50-мегапиксельный телефото-объектив (Samsung JN5).

Предыдущие слухи обещали возвращение ультраширокоугольного модуля, отсутствовавшего в прошлом поколении, но новая утечка утверждает, что его в 15T по-прежнему не будет. Это может стать осознанным компромиссом ради увеличения ёмкости батареи. Ожидается, что в Китае устройство выйдет с ColorOS 16 на базе Android 16, а глобальная версия получит OxygenOS 16.

Ожидается, что на китайском рынке OnePlus 15T, где дебют устройства ожидается в первой половине 2026 года, столкнётся с прямой конкуренцией со стороны других мини-флагманов, таких как Oppo Find X9s, Vivo X300s, iQOO 15 Mini и Honor Magic 8 Mini.

Важно отметить, что эти данные основаны на нефинальных прототипах и могут измениться к моменту официального анонса. Однако если спецификации подтвердятся, OnePlus 15T может установить новый стандарт автономности для всего класса компактных премиальных смартфонов.