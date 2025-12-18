Анонсы: Представлен OnePlus 15R – глобальная версия игрового флагмана

18.12.2025, MForum.ru

После частичного анонса в прошлом месяце, компания OnePlus полностью раскрыла спецификации, цены и дату выхода глобального флагмана – OnePlus 15R. Устройство, как и ожидалось, основано на эксклюзивном для Китая OnePlus Ace 6T, но получило ряд ключевых отличий, адаптирующих его для международного рынка.

Наиболее заметное изменение коснулось аккумулятора. Если китайский Ace 6T получил батарею на 8300 мАч, то в глобальной версии её ёмкость снижена до всё ещё впечатляющих 7400 мАч. Используется передовая кремний-углеродная (Si-C) анодная технология для увеличения срока службы. Скорость проводной зарядки также скорректирована до 80 Вт (против 100 Вт у Ace 6T), что все равно остаётся одним из лучших показателей на рынке.

Основная двойная камера (50 Мп с OIS + 8 Мп ультраширик) осталась без изменений, при этом OnePlus усилила фронтальную селфи-камеру. Вместо 16 Мп модуля в 15R установлен 32-мегапиксельный сенсор, что отвечает трендам глобального рынка.

В программной предустановленна фирменная оболочка OxygenOS 16 на базе Android 16 с полным пакетом функций OnePlus AI. Это кардинально отличает глобальную модель от китайского аналога на ColorOS.

Остальная часть спецификаций напрямую унаследована от Ace 6T и остаётся топовой. Дисплей – 6.83-дюймовая AMOLED-панель с частотой 165 Гц, защищённая Gorilla Glass 7i. «Сердцем» устройства стал новейший Snapdragon 8 Gen 5 в паре с оперативной памятью LPDDR5X Ultra. В части защиты от внешних условий полный набор рейтингов IP66/68/69/69K для максимальной защиты от воды, пыли и высокого давления.

OnePlus 15R будет доступен в цветах Charcoal Black и Mint Breeze в двух конфигурациях: 12/256 ГБ по цене $699 / €699 / £649 / 47 999 индийских рупий и 12/512 ГБ за £729 / 52 999 индийских рупий.

Прием предзаказов уже стартовал, открытые продажи начнутся 15 января. В качестве запускного бонуса для покупателей версии 12/512 ГБ с официального сайта до 21 января предложат скидку £100, а также бесплатный адаптер на 120 Вт и на выбор: наушники OnePlus Buds 4 или фирменный Sandstone Magnetic чехол для смартфона.

Таким образом, OnePlus 15R выходит на глобальную арену не как прямая копия, а как адаптированная версия с улучшенной селфи-камерой, «родной» OxygenOS и скорректированным балансом между ёмкостью батареи и скоростью зарядки, чтобы уверенно конкурировать с другими игровыми флагманами.