Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз

07.01.2026, MForum.ru

Компания OnePlus начинает 2026 год с запуска новой линейки производительных смартфонов. Уже на этой неделе, 8 января, в Китае будет представлен OnePlus Turbo 6. Модель займёт нишу между флагманской серией 15 и базовыми устройствами, предлагая топовые характеристики по более доступной цене. Накануне анонса бренд приоткрыл завесу тайны над одним из ключевых компонентов — дисплеем.

Согласно официальному тизеру, OnePlus Turbo 6 получит дисплей с максимальной частотой обновления 165 Гц. Таким образом, по этому параметру новинка сравняется с флагманскими OnePlus 15 и 15R. Панель производится компанией BOE и обещает улучшенную чёткость изображения, плавный гейминг и «флагманский визуальный опыт».

Однако, как и в других моделях OnePlus, поддержка 165 Гц, скорее всего, будет активироваться только в определённых играх, а не в интерфейсе по умолчанию для экономии заряда батареи.

Дисплей также будет отличать широкая цветовая гамма 100% DCI-P3, поддержка 1.07 миллиарда оттенков и высокая пиковая яркость — 1800 нит. Особый акцент сделан на защите зрения: реализована технология PWM-димминга с частотой 3840 Гц для снижения мерцания, уменьшено излучение синего света и улучшена работа при низкой яркости.

Ранее OnePlus подтвердила, что Turbo 6 будет оснащён процессором Snapdragon 8s Gen 4 и фирменным Wi-Fi-чипом G1 для улучшенного беспроводного соединения. Ожидается, что устройство получит 6.78-дюймовую OLED-панель с разрешением 1.5K.

Для глобального рынка, согласно сложившейся практике, модель, вероятно, будет переименована. Ходят слухи, что OnePlus выпустит это же устройство под названием Nord 6, продолжив традицию ребрендинга производительных китайских моделей для международной аудитории.

Таким образом, с Turbo 6 OnePlus пытается укрепить свои позиции в сегменте «омоложённых флагманов». Упор на высокочастотный дисплей и продвинутые технологии защиты зрения в сочетании с новой платформой Qualcomm может сделать эту модель серьёзным конкурентом для аналогичных предложений от Redmi, Realme и Poco.