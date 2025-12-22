Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч

22.12.2025, MForum.ru

Компания OnePlus подтвердила разработку совершенно новой линейки смартфонов под названием Turbo. Как заявил Ли Цзе, президент OnePlus China, первые устройства серии унаследуют «мощные гены производительности» от флагманов бренда и будут обладать самой высокой автономностью в своём классе.

Отвечая на вопросы пользователей в социальных сетях, Ли Цзе заявил, что первый смартфон серии Turbo получит крупнейшую в истории OnePlus аккумуляторную батарею. Это означает, что он превзойдёт даже нынешнего рекордсмена — OnePlus Ace 6T с его колоссальной батареей ёмкостью 8300 мАч.

Согласно данным авторитетного инсайдера на Weibo, ёмкость нового элемента питания достигнет 9000 мАч. Если эта информация подтвердится, OnePlus Turbo станет одним из абсолютных лидеров на рынке по автономности, опередив многих специализированных «долгоиграющих» конкурентов.

Тот же источник сообщает, что первая модель Turbo будет оснащена топовым процессором Snapdragon 8 Gen 5 — тем же, что установлен в игровом флагмане Ace 6T и глобальной модели OnePlus 15R. Это подтверждает обещание Ли Цзе о сохранении «флагманских генов производительности».

Другой инсайдер раскрыл, что линейка Turbo изначально будет включать две модели. Ожидается, что обе новинки получат аккумуляторы по 9000 мАч, дисплеи с высокой частотой обновления 165 Гц и чипсеты Snapdragon 8-й серии, что указывает на ориентированность на мощный гейминг и мультимедиа.

Если слухи верны, стратегия OnePlus становится более ясной. С серией Turbo бренд намерен создать новый сегмент внутри своего портфеля — «ультра-автономные флагманы». Вместо того чтобы идти на компромисс между производительностью и временем работы, OnePlus, судя по всему, намерен предложить максимальные показатели в обеих категориях.

Ожидается, что первое устройство серии Turbo дебютирует в Китае уже в январе. Его выход может серьёзно изменить расклад сил в сегменте производительных смартфонов, где автономность часто становится главным ограничением.