Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч

Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч

17.02.2026, MForum.ru

Компания Realme подтвердила скорый выход нового смартфона популярной P-серии. Realme P4 Lite 4G. Наследник модели P3 Lite 4G, дебютирует в Индии 20 февраля. Новинка получила обновлённый дизайн и ряд улучшений, ключевым из которых стала увеличенная батарея.

  • Аккумулятор и зарядка: Главная особенность — ёмкая батарея на 6300 мАч, что значительно больше, чем у предшественника. Поддерживается проводная зарядка мощностью 15 Вт и обратная проводная зарядка на 6 Вт.
  • Дисплей: 6.74-дюймовый LCD-экран с частотой обновления 90 Гц, каплевидным вырезом и пиковой яркостью до 563 нит.
  • Производительность: В основе новинки лежит 8-ядерный чипсет (модель не уточняется, но, вероятно, сохранится преемственность с платформой MediaTek Helio G99 или аналогичной).
  • Камеры: Двойная основная камера с главным сенсором на 13 Мп. Тыловая панель также получила светодиодную полоску с пульсирующей подсветкой для уведомлений.
  • Защита и габариты: Корпус имеет защиту от пыли и брызг по стандарту IP54 и сертификацию военного стандарта на устойчивость к падениям. Толщина устройства — 7.94 мм, вес — 201 грамм.
  • Программное обеспечение: Работает на Android 15 с оболочкой Realme UI. Заявлен ряд AI-функций: AI Boost, AI Eraser, Circle to Search и другие.

Realme P4 Lite 4G будет доступен в трёх цветовых решениях (названия пока не раскрыты). Продажи стартуют в Индии сразу после анонса 20 февраля.

В целом Realme P4 Lite 4G – эволюционный шаг в бюджетном сегменте. Компания делает ставку на три ключевых для своей аудитории параметра:

  • Автономность: 6300 мАч — отличный показатель, обеспечивающий полтора-два дня работы даже при активном использовании. Это главный козырь модели.
  • Прочность: IP54 и военный сертификат делают смартфон привлекательным для активных пользователей и тех, кто часто роняет телефон. Однако, топить его не стоит, защиты по классу IPx6 новинка так и не получила.
  • Программные фишки: Набор AI-функций (даже на базовом уровне) создаёт ощущение современности и добавляет очков в маркетинговых материалах.

Компромиссы очевидны: низкое разрешение экрана (HD+), скромная 13-мегапиксельная камера и медленная по современным меркам зарядка 15 Вт. Однако для целевой аудитории — пользователей, ищущих крепкий аппарат с огромной батареей за минимальные деньги, эти жертвы будут оправданы. P4 Lite 4G просто делает то, что обещает: долго работает и не боится падений.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

