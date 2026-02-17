Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч

MForum.ru
17.02.2026,
Компания Realme подтвердила скорый выход нового смартфона популярной P-серии. Realme P4 Lite 4G. Наследник модели P3 Lite 4G, дебютирует в Индии 20 февраля. Новинка получила обновлённый дизайн и ряд улучшений, ключевым из которых стала увеличенная батарея.
Realme P4 Lite 4G будет доступен в трёх цветовых решениях (названия пока не раскрыты). Продажи стартуют в Индии сразу после анонса 20 февраля.
В целом Realme P4 Lite 4G – эволюционный шаг в бюджетном сегменте. Компания делает ставку на три ключевых для своей аудитории параметра:
Компромиссы очевидны: низкое разрешение экрана (HD+), скромная 13-мегапиксельная камера и медленная по современным меркам зарядка 15 Вт. Однако для целевой аудитории — пользователей, ищущих крепкий аппарат с огромной батареей за минимальные деньги, эти жертвы будут оправданы. P4 Lite 4G просто делает то, что обещает: долго работает и не боится падений.
Антон Печеровый
