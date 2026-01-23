Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370

MForum.ru
23.01.2026,
Бренд Realme официально представил смартфон Neo8, сочетающий топовый 3-нанометровый чипсет, батарею 8000 мАч, мощный перископный зум и стандарт защиты IP69. Причем, по очень приятной цене.
Главный козырь Neo8 – батарея ёмкостью 8000 мАч, что на тысячу миллиампер-часов больше, чем у многих конкурентов в сегменте. Этот ход переводит разговор с «сколько продержится» на «сколько дней продержится». Поддержка 80-ваттной зарядки SuperVOOC и функции bypass-зарядки делает устройство идеальным для многодневных поездок и марафонских игровых сессий, не привязывая пользователя к розетке.
Внутри Realme Neo8 один из самых мощных мобильных чипсетов 2026 года, в лице Snapdragon 8 Gen 5, работающий в паре с LPDDR5X RAM и накопителем UFS 4.1. Для стабильной работы под нагрузкой предусмотрена крупная паровая камера в системе охлаждения.
Настоящим сюрпризом стал рейтинг защиты IP69, гарантирующий не просто устойчивость к брызгам, а защиту от струй воды высокого давления и пароочистки. В сочетании с металлической рамой это делает Neo8 одним из самых крепких флагманов на рынке.
Основная камера Realme Neo8 — 50 МП Sony IMX896 с оптической стабилизацией. Её дополняет 50 МП перископный телефото модуль JN5 с 3.5-кратным оптическим зумом — уровень, до сих пор редкий даже для устройств дороже $700. Завершает тройку 8 МП модуль со сверхширокоугольным объективом. Подобная конфигурация, которая ставит Neo8 в один ряд с камерофонами высшей лиги.
Дизайн с прозрачной задней панелью и фирменной RGB-лентой «Awakening Halo», реагирующей на уведомления, отсылает к геймерской эстетике, но в утончённом исполнении.
Переднюю панель занимает 6.78-дюймовая AMOLED-матрица Samsung M14 с частотой обновления 165 Гц и заявленной пиковой яркостью 6500 нит — один из самых высоких показателей в индустрии. Устройство работает на Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0 и получит 3 года обновлений ОС и 4 года патчей безопасности.
При этом Realme устанавливает агрессивную ценовую планку:
С выходом Neo8, Realme совершает манёвр, переопределяя ценовую категорию «омоложённого флагмана». Устройство атакует одновременно по трём фронтам: производительность (S8G5), автономность (8000 мАч) и фоточасть (перископ 3.5x), предлагая то, от чего часто отказываются конкуренты в угоду толщине или цене.
Realme Neo8 – прямой вызов таким моделям, как Xiaomi 14T Pro, iQOO Z11 Turbo и даже OnePlus 15. Realme наглядно показывает, что в 2026 году премиальный опыт — это не обязательно цена в $1000, а прагматичный набор максимальных характеристик по минимально возможной стоимости. Neo8 может стать тем устройством, которое заставит всю индустрию пересмотреть стандартные объёмы аккумуляторов и набор камер в сегменте $400-500.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370 / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy S26 выйдут в Корее 11 марта, Unpacked назначен на 25 февраля / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru