Анонсы: Представлен Realme Neo8 с батареей 8000 мАч, 3.5x перископом и ценой от $370

Бренд Realme официально представил смартфон Neo8, сочетающий топовый 3-нанометровый чипсет, батарею 8000 мАч, мощный перископный зум и стандарт защиты IP69. Причем, по очень приятной цене.

Главный козырь Neo8 – батарея ёмкостью 8000 мАч, что на тысячу миллиампер-часов больше, чем у многих конкурентов в сегменте. Этот ход переводит разговор с «сколько продержится» на «сколько дней продержится». Поддержка 80-ваттной зарядки SuperVOOC и функции bypass-зарядки делает устройство идеальным для многодневных поездок и марафонских игровых сессий, не привязывая пользователя к розетке.

Внутри Realme Neo8 один из самых мощных мобильных чипсетов 2026 года, в лице Snapdragon 8 Gen 5, работающий в паре с LPDDR5X RAM и накопителем UFS 4.1. Для стабильной работы под нагрузкой предусмотрена крупная паровая камера в системе охлаждения.

Настоящим сюрпризом стал рейтинг защиты IP69, гарантирующий не просто устойчивость к брызгам, а защиту от струй воды высокого давления и пароочистки. В сочетании с металлической рамой это делает Neo8 одним из самых крепких флагманов на рынке.

Основная камера Realme Neo8 — 50 МП Sony IMX896 с оптической стабилизацией. Её дополняет 50 МП перископный телефото модуль JN5 с 3.5-кратным оптическим зумом — уровень, до сих пор редкий даже для устройств дороже $700. Завершает тройку 8 МП модуль со сверхширокоугольным объективом. Подобная конфигурация, которая ставит Neo8 в один ряд с камерофонами высшей лиги.

Дизайн с прозрачной задней панелью и фирменной RGB-лентой «Awakening Halo», реагирующей на уведомления, отсылает к геймерской эстетике, но в утончённом исполнении.

Переднюю панель занимает 6.78-дюймовая AMOLED-матрица Samsung M14 с частотой обновления 165 Гц и заявленной пиковой яркостью 6500 нит — один из самых высоких показателей в индустрии. Устройство работает на Android 16 с оболочкой Realme UI 7.0 и получит 3 года обновлений ОС и 4 года патчей безопасности.

При этом Realme устанавливает агрессивную ценовую планку:

12/256 ГБ: 2 599 юаней (~$370)

12/512 ГБ: 3 099 юаней (~$445)

16/256 ГБ: 2 899 юаней (~$415)

16/512 ГБ: 3 399 юаней (~$490)

16/1 ТБ: 3 899 юаней (~$560)

С выходом Neo8, Realme совершает манёвр, переопределяя ценовую категорию «омоложённого флагмана». Устройство атакует одновременно по трём фронтам: производительность (S8G5), автономность (8000 мАч) и фоточасть (перископ 3.5x), предлагая то, от чего часто отказываются конкуренты в угоду толщине или цене.

Realme Neo8 – прямой вызов таким моделям, как Xiaomi 14T Pro, iQOO Z11 Turbo и даже OnePlus 15. Realme наглядно показывает, что в 2026 году премиальный опыт — это не обязательно цена в $1000, а прагматичный набор максимальных характеристик по минимально возможной стоимости. Neo8 может стать тем устройством, которое заставит всю индустрию пересмотреть стандартные объёмы аккумуляторов и набор камер в сегменте $400-500.