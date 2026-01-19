Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч

19.01.2026, MForum.ru

Ожидаемый к скорому запуску Realme P4 Power с батареей на 10 000 мАч замечен в Geekbench, что подтвердило не только его «сердце», но и потенциал стать устройством с самой долгой жизнью на одном заряде в своём классе.

Согласно данным Geekbench модель с индексом RMX5107 базируется на чипсете MediaTek Dimensity 7400. Конфигурация чипа (4 ядра по 2.0 ГГц + 4 ядра по 2.6 ГГц и графика Mali-G615 MC2) и результаты тестов (1075 баллов в одноядерном и 2919 в многопоточном Geekbench 6.5) — это стандартная, но надёжная производительность для среднебюджетного сегмента.

Гораздо интереснее другой аспект: список бенчмарка указывает на наличие 12 ГБ оперативной памяти и предустановленную Android 16 под оболочкой Realme UI 7. Компания уже обещает для устройства солидную программную поддержку: 3 года основных обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности — важный аргумент для долгосрочного использования устройства.

Из прочего можно отметить:

Дисплей: изогнутая AMOLED-панель разрешением 1.5K с частотой 144 Гц — признак ориентации на игры и мультимедиа.

Зарядка: Поддержка 80-ваттной проводной, 27-ваттной обратной и функции bypass-зарядки (питание системы в обход аккумулятора при игре).

Память и дизайн: 256 ГБ встроенной памяти, цвета оранж, серебро и синий.

Главная фишка: Батарея 10 000 мАч при заявленном весе всего ~218 грамм — это серьёзное инженерное достижение, если данные верны.

В целом Realme P4 Power прорисовывается как нишевый, но предельно прагматичный продукт. Его целевая аудитория пользователи, для которых автономность — главный и неприкосновенный приоритет: стримеры, путешественники, таксисты, геймеры в длительных сессиях.

В Realme P4 Power компания, вместо того чтобы гнаться за флагманскими чипами, делает ставку на уникальное преимущество в сегменте, которое легко понять и оценить. Такой аппарат может не возглавить рейтинги производительности, но способен создать новый суб-сегмент «смартфонов-тяжеловесов по автономности».

Если Realme сможет удержать цену в рамках разумного (ориентировочно $350-450), P4 Power имеет все шансы стать отличным устройством для определённой аудитории и оказать давление на конкурентов, вынуждая их также больше внимания уделять не только скорости зарядки, но и общей ёмкости аккумулятора.