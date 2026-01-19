Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч

MForum.ru
Ожидаемый к скорому запуску Realme P4 Power с батареей на 10 000 мАч замечен в Geekbench, что подтвердило не только его «сердце», но и потенциал стать устройством с самой долгой жизнью на одном заряде в своём классе.
Согласно данным Geekbench модель с индексом RMX5107 базируется на чипсете MediaTek Dimensity 7400. Конфигурация чипа (4 ядра по 2.0 ГГц + 4 ядра по 2.6 ГГц и графика Mali-G615 MC2) и результаты тестов (1075 баллов в одноядерном и 2919 в многопоточном Geekbench 6.5) — это стандартная, но надёжная производительность для среднебюджетного сегмента.
Гораздо интереснее другой аспект: список бенчмарка указывает на наличие 12 ГБ оперативной памяти и предустановленную Android 16 под оболочкой Realme UI 7. Компания уже обещает для устройства солидную программную поддержку: 3 года основных обновлений ОС и 4 года обновлений безопасности — важный аргумент для долгосрочного использования устройства.
Из прочего можно отметить:
В целом Realme P4 Power прорисовывается как нишевый, но предельно прагматичный продукт. Его целевая аудитория пользователи, для которых автономность — главный и неприкосновенный приоритет: стримеры, путешественники, таксисты, геймеры в длительных сессиях.
В Realme P4 Power компания, вместо того чтобы гнаться за флагманскими чипами, делает ставку на уникальное преимущество в сегменте, которое легко понять и оценить. Такой аппарат может не возглавить рейтинги производительности, но способен создать новый суб-сегмент «смартфонов-тяжеловесов по автономности».
Если Realme сможет удержать цену в рамках разумного (ориентировочно $350-450), P4 Power имеет все шансы стать отличным устройством для определённой аудитории и оказать давление на конкурентов, вынуждая их также больше внимания уделять не только скорости зарядки, но и общей ёмкости аккумулятора.
© Антон Печеровый,
