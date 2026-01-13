Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA

Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA

13.01.2026, MForum.ru

Компания Realme готовится к скорому запуску в Китае новой флагманской серии для энтузиастов. Благодаря данным из TENAA раскрыт полный набор характеристик, которые обещают сделать её одним из самых сбалансированных и мощных устройств в своём сегменте.

Одной из главных фишек Neo8 должен стать экран. Устройство получит 6.78-дюймовую плоскую AMOLED-панель Samsung OLED M14. Это поколение матриц обещает значительное улучшение яркости и энергоэффективности по сравнению с предыдущим M13.

В практическом выражении это означает невероятные цифры: пиковая локальная яркость до 6500 нит и ручная настройка до 1000 нит, что гарантирует безупречную читаемость при любом освещении. Панель обладает разрешением 2772 x 1272 пикселей и поддерживает частоту обновления 165 Гц для максимально плавной картинки и отзывчивого гейминга. Разблокировка осуществляется с помощью ультразвукового сканера отпечатков пальцев.

Основой аппаратной части выступит флагманский процессор Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 (не Elite версия) в паре с рекордным объёмом оперативной памяти до 24 ГБ и накопителем до 1 ТБ. Такой набор позволит легко справляться с самыми требовательными играми и многозадачностью.

В отличие от многих конкурентов, делающих ставку на количество мегапикселей, Realme предлагает сбалансированную трёхмодульную систему c 50 Мп основной сенсор, 50 Мп перископный телефото-объектив с 3.5-кратным оптическим зумом (редкость в этом классе устройств) и 8 Мп сверхширокоугольный модуль.

Ключевым инженерным достижением стала батарея. Realme удалось разместить в относительно компактном корпусе (8.3 мм толщиной, 215 г веса) аккумулятор ёмкостью 8000 мАч. Он поддерживает быструю проводную зарядку мощностью 80 Вт. Корпус получил максимальную защиту от воды и пыли по стандартам IP68 и IP69. Устройство будет работать на Realme UI 7, основанной на Android 16.

Согласно данным TENAA, Realme Neo8 готов бросить вызов не только прямым конкурентам вроде Redmi K90 Ultra или iQOO 13, но и покуситься на долю полноценных флагманов. Его уникальное предложение — сочетание экрана топового уровня, мощного зума в камере и огромного запаса автономности — выглядит крайне убедительно на бумаге. Успех будет зависеть от финальной цены и качества оптимизации железа и софта, но уже сейчас ясно: на рынке «омоложённых флагманов» готовится серьёзная битва.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

