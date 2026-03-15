Мобильная связь: МегаФон в Вологодской области - сеть LTE запущена в селе Устье

15.03.2026, MForum.ru

МегаФон сообщает о запуске телеком-оборудования в селе Устье на реке Кубена. По данным оператора, скорость мобильного интернета для жителей и гостей села теперь может достигать 50 Мбит/с.

Оборудование работает в нескольких диапазонах, обеспечивающих передачу LTE-сигнала, в том числе внутри зданий. Доступ к сети получили около 4 тысяч сельчан и приезжих дачников. Цифровые улучшения также коснулись поселка Высокое Усть-Кубинского района, где проживает более 300 человек.

«За первые два месяца текущего года мы улучшили покрытие не только в Усть-Кубенском районе, но и в населенных пунктах Устюженского, Кадуйского и Белозерского районов. МегаФон продолжит инвестировать в развитие сетей и повышать надежность покрытия в отдаленных населенных пунктах», - рассказала директор МегаФона в Вологодской области Алла Лебедева.

Историческая справка

Устье расположено в 70 км к северо-западу от Вологды на берегу реки Кубена в месте ее впадения в Кубенское озеро. В прошлом село располагало двумя храмовыми комплексами и собственной торговой ярмаркой, позже здесь открылись кирпичный, стекольный, маслобойный и лесопильный заводы. Сейчас в Устье действуют библиотека, районная больница, спортивный комплекс, магазины, базы отдыха, есть собственный пляж и набережная.

--

--

теги: мобильная связь развитие сетей МегаФон Вологодская область

--