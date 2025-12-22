Развитие сетей: МегаФон в Вологодской области - итоги строительства сети в 2025 году

MForum.ru
22.12.2025,
Как сообщает оператор, в 2025 году зона покрытия расширена для 77 населенных пунктов области. Во многих населенных пунктах выросли доступные скорости мобильного интернет-доступа - на 20% почти для 60% жителей.
После реализации программ рефарминга в Вологде диапазон 2100 МГц используется исключительно для 4G/LTE. Это положительно сказалось как на доступных абонентам скоростях доступа, так и на качестве покрытия в городских зданиях. Апгрейд прошла техническая инфраструктура на 80 БС в черте города.
Скорости, по данным компании, выросли и в Череповце. Развитие инфраструктуры позволило снизить нагрузку существующих базовых станций. Также специалисты оператора расширили пропускную способность сети в городах Бабаево, Кадников и Устюжна за счет использования дополнительных частот в "высокочастотном диапазоне". Здесь также задействовали антенны с широкой диаграммой направленности.
В районах - Вологодском, Верховажском, Череповецком и Усть-Кубинском, связь улучшили за счет использования "низкочастотного диапазона".
Проведенные в текущем году работы также расширили возможности пользования интернетом вдоль автомобильных трасс внутриобластного значения в Бабаевском и Белозерском районах. Изменения коснулись и участка федеральной трассы М8 «Москва – Холмогоры» в Сямженском районе у населённых пунктов Бабино – Ширега – Игнашевская.
«Работы по улучшению качества связи важны как для жителей областного центра, так и для вологжан, проживающих в отдалённых уголках. Спрос на высокие скорости интернета в Вологодской области подтверждает и увеличившийся объём LTE‑трафика. С начала 2025 года пользователи компании скачали почти 36 тысяч Терабайт данных — это на 22% больше, чем за аналогичный период годом ранее», — отметила Алла Лебедева, директор МегаФона в Вологодской области.
