MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper

09.03.2026, MForum.ru

На выставке MWC в Барселоне TCL представила важное обновление своей фирменной технологии NxtPaper. Впервые за несколько лет развития компания перенесла «бумажные» экраны с LCD на AMOLED. Результат выглядит многообещающе: создатели обещают одновременно сочную картинку и комфорт для глаз, сравнимый с чтением обычной книги.

Главная проблема любых светящихся экранов — блики и отраженный свет. Именно они заставляют глаза напрягаться даже сильнее, чем прямое излучение. TCL применила нано-матричную литографию и серьезно доработала технологию кругового поляризатора CPL. Если прошлое поколение гасило 57% отраженного света, то новое — уже 90%. На практике это значит, что на ярком солнце экрану не придется выкручивать яркость на максимум: картинка останется читаемой и без слепящих бликов.

Синий свет тоже под контролем. Фильтр стал эффективнее на 15%, общий уровень вредного излучения снижен до 2.9%. Для сравнения: у обычных смартфонов этот показатель может достигать двузначных чисел.

Новый дисплей умеет подстраиваться под биоритмы владельца. Яркость и цветовая температура меняются в течение дня автоматически, ориентируясь на освещение. Ночью экран может опускаться до 1 нит — ровно столько, чтобы не слепить глаза в полной темноте, но при этом различать текст.

Функция Adaptive Reading Experience пошла еще дальше: цвет фона под текстом подстраивается под окружающий свет, имитируя поведение настоящей бумаги. Если вы когда-нибудь замечали, что при лампе накаливания лист кажется желтее, а при дневном свете — холоднее, то теперь смартфон делает то же самое.

При этом TCL не забывает, что экран должен не только беречь глаза, но и радовать. Новый NxtPaper — полноценный AMOLED со 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и эталонной точностью цветопередачи (deltaE < 1). Пиковая яркость достигает 3200 нит, частота обновления — 120 Гц. Углы обзора традиционно отличные.

TCL давно ищет формулу идеального экрана. Первые NxtPaper на LCD были хороши для чтения, но проигрывали по насыщенности и контрастности обычным OLED. Теперь компания устраняет этот недостаток.

Главный конкурент технологии — E Ink, используемая в электронных книгах. E Ink до сих пор побеждает по энергоэффективности и безвредности для глаз, но проигрывает по динамике (там нет 120 Гц) и цветопередаче. TCL занимает промежуточную нишу: смартфон с NxtPaper AMOLED может стать одним устройством вместо двух (обычного телефона и читалки).

Есть и обратная сторона: жертвуя яркостью в угоду комфорту, производитель рискует получить экран, который будет выглядеть блекло на витрине рядом с сочными OLED конкурентов. TCL, похоже, делает ставку на осознанных пользователей, которые проводят за экраном часы и ценят здоровье выше эффектных, но утомляющих красок.

Пока TCL демонстрировала только технологию и прототипы. Первое коммерческое устройство с новым экраном выйдет до конца года — скорее всего, это будет смартфон. Вероятно, именно он станет главной новинкой компании в 2026-м и определит, выстрелит ли концепция «бумажного» AMOLED или нет.

