MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper

MForum.ru
09.03.2026,
На выставке MWC в Барселоне TCL представила важное обновление своей фирменной технологии NxtPaper. Впервые за несколько лет развития компания перенесла «бумажные» экраны с LCD на AMOLED. Результат выглядит многообещающе: создатели обещают одновременно сочную картинку и комфорт для глаз, сравнимый с чтением обычной книги.
Главная проблема любых светящихся экранов — блики и отраженный свет. Именно они заставляют глаза напрягаться даже сильнее, чем прямое излучение. TCL применила нано-матричную литографию и серьезно доработала технологию кругового поляризатора CPL. Если прошлое поколение гасило 57% отраженного света, то новое — уже 90%. На практике это значит, что на ярком солнце экрану не придется выкручивать яркость на максимум: картинка останется читаемой и без слепящих бликов.
Синий свет тоже под контролем. Фильтр стал эффективнее на 15%, общий уровень вредного излучения снижен до 2.9%. Для сравнения: у обычных смартфонов этот показатель может достигать двузначных чисел.
Новый дисплей умеет подстраиваться под биоритмы владельца. Яркость и цветовая температура меняются в течение дня автоматически, ориентируясь на освещение. Ночью экран может опускаться до 1 нит — ровно столько, чтобы не слепить глаза в полной темноте, но при этом различать текст.
Функция Adaptive Reading Experience пошла еще дальше: цвет фона под текстом подстраивается под окружающий свет, имитируя поведение настоящей бумаги. Если вы когда-нибудь замечали, что при лампе накаливания лист кажется желтее, а при дневном свете — холоднее, то теперь смартфон делает то же самое.
При этом TCL не забывает, что экран должен не только беречь глаза, но и радовать. Новый NxtPaper — полноценный AMOLED со 100-процентным охватом цветового пространства DCI-P3 и эталонной точностью цветопередачи (deltaE < 1). Пиковая яркость достигает 3200 нит, частота обновления — 120 Гц. Углы обзора традиционно отличные.
TCL давно ищет формулу идеального экрана. Первые NxtPaper на LCD были хороши для чтения, но проигрывали по насыщенности и контрастности обычным OLED. Теперь компания устраняет этот недостаток.
Главный конкурент технологии — E Ink, используемая в электронных книгах. E Ink до сих пор побеждает по энергоэффективности и безвредности для глаз, но проигрывает по динамике (там нет 120 Гц) и цветопередаче. TCL занимает промежуточную нишу: смартфон с NxtPaper AMOLED может стать одним устройством вместо двух (обычного телефона и читалки).
Есть и обратная сторона: жертвуя яркостью в угоду комфорту, производитель рискует получить экран, который будет выглядеть блекло на витрине рядом с сочными OLED конкурентов. TCL, похоже, делает ставку на осознанных пользователей, которые проводят за экраном часы и ценят здоровье выше эффектных, но утомляющих красок.
Пока TCL демонстрировала только технологию и прототипы. Первое коммерческое устройство с новым экраном выйдет до конца года — скорее всего, это будет смартфон. Вероятно, именно он станет главной новинкой компании в 2026-м и определит, выстрелит ли концепция «бумажного» AMOLED или нет.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
04.02. [Новинки] Анонсы: TCL K70 - стратегия выживания в нише «неубиваемых» бюджетников / MForum.ru
22.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Тайваньская Compal предупреждает – рост цен на память будет влиять на отрасль и в 2026-2027 году / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Oppo представит новый складной смартфон OPPO Find N6 с "невидимой складкой" экрана / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 – самый тонкий в мире планшет добрался до Европы / MForum.ru
09.03. [Новинки] Анонсы: itel Zeno 100 – смартфон за 70 долларов с военным стандартом MIL-STD-810H / MForum.ru
09.03. [Новинки] MWC 2026: TCL показала первый AMOLED NxtPaper / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru