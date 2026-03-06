Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем

06.03.2026, MForum.ru

Компания Realme представила в Индии смартфон Narzo Power. Если название кажется незнакомым, то начинка должна вызвать узнавание: перед нами практически точная копия модели Realme P4 Power, вышедшей месяц назад. Разница лишь в цветах и количестве версий.

Главная особенность новинки — батарея на 10 001 мАч. Для смартфона это колоссальный объем, позволяющий забыть о розетке на несколько дней даже при интенсивном использовании. Поддерживается быстрая зарядка 80 Вт и реверсивная проводная на 27 Вт — можно подзарядить наушники или второй телефон.

Остальные характеристики под стать автономности. В частности новинка получила 6.8-дюймовый AMOLED-экран разрешением 1280×2800 пикселей радует с частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 6500 нит. Правда, последняя цифра достигается только на крошечном участке экрана при просмотре HDR-контента, но в спецификациях смотрится внушительно.

За производительность отвечает MediaTek Dimensity 7400 Ultra — проверенный чип для среднего сегмента с хорошим балансом мощности и энергоэффективности. Оперативной памяти 8 ГБ, накопитель — 128 или 256 ГБ.

Камера тройная, но рабочих модуля два: основной на 50 МП с оптической стабилизацией и ультраширокоугольный на 8 МП. Третий датчик, судя по всему, выполняет декоративную функцию. Фронталка — 16 МП.

Работает новинка под управлением Realme UI 7.0 на базе Android 16. Габариты предсказуемо крупные из-за батареи: толщина 9.08 мм, вес 219 граммов. Защита от пыли и влаги не заявлена.

Realme давно практикует стратегию двойных релизов: одна и та же платформа выходит под разными суббрендами для разных каналов продаж. P4 Power продается через основной сайт и партнеров, Narzo Power идет через розничные сети и Amazon. Цены идентичны: 27 999 рупий за версию 8/128 ГБ и 29 999 за 8/256 ГБ. Покупатель получает те же характеристики, но в другом цвете (Titan Silver и Titan Blue против оранжевого у P4) и с другим шильдиком.

Вопрос лишь в том, зачем компании плодить сущности. Ответ прост: разные аудитории. Кто-то ищет «тот самый Realme», а кто-то доверяет линейке Narzo как отдельному бренду с репутацией «убийцы цен». С точки зрения маркетинга это позволяет занять больше полок в магазинах и больше места в поисковой выдаче.

Первый день продаж – 10 марта, 12:00 по местному времени. Цены составят 27 999 рупий (~$320) за версию 8/128 ГБ и 29 999 рупий (~$345) за вариант 8/256 ГБ. В Россию аппарат официально не поставляется, но «серые» продавцы наверняка заинтересуются рекордной батареей. Вопрос лишь в цене: с учетом наценок новинка может приблизиться к флагманскому сегменту, где конкуренты предлагают более сбалансированные устройства.