Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64

26.02.2026, MForum.ru

Компания Infinix тихо представила на своём официальном сайте новый ультрабюджетный смартфон — Infinix Smart 20. Устройство позиционируется как доступное решение для массового покупателя, предлагая ряд характеристик, обычно встречающихся в более дорогих сегментах, включая 120-герцовый дисплей и защиту от пыли и влаги.

Дисплей: 6.78-дюймовый IPS LCD-экран с отверстием под камеру, разрешением HD+ и поддержкой нескольких режимов частоты обновления: 45, 60, 90 и 120 Гц. Пиковая яркость достигает 700 нит, присутствуют элементы Dynamic Bar и Always-On Display.

6.78-дюймовый IPS LCD-экран с отверстием под камеру, разрешением HD+ и поддержкой нескольких режимов частоты обновления: 45, 60, 90 и 120 Гц. Пиковая яркость достигает 700 нит, присутствуют элементы Dynamic Bar и Always-On Display. Процессор и память: Чипсет MediaTek Helio G81 Ultimate в паре с 4 ГБ оперативной памяти (с возможностью виртуального расширения до 8 ГБ). Варианты встроенной памяти — 64 или 128 ГБ, с возможностью расширения картами microSD до 2 ТБ.

Чипсет MediaTek Helio G81 Ultimate в паре с 4 ГБ оперативной памяти (с возможностью виртуального расширения до 8 ГБ). Варианты встроенной памяти — 64 или 128 ГБ, с возможностью расширения картами microSD до 2 ТБ. Автономность: Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт и обратной проводной зарядки на 5 Вт.

Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт и обратной проводной зарядки на 5 Вт. Камеры: Основная камера — 8 Мп с двойной вспышкой, фронтальная — также 8 Мп.

Основная камера — 8 Мп с двойной вспышкой, фронтальная — также 8 Мп. Программное обеспечение: XOS 16 на базе Android 16.

XOS 16 на базе Android 16. Дополнительные особенности: NFC с поддержкой касания для передачи, технология офлайн-связи UltraLink (до 1 км), Wi-Fi ac, Bluetooth, GPS, ИК-порт, 3.5-мм аудиоразъём, FM-радио, DTS-звук и защита от пыли и брызг по стандарту IP64 . Толщина корпуса — всего 7.7 мм.

Смартфон будет доступен в четырёх цветах: Shadow Black, Polaris Titanium, Sunlike Orange и Cloudline Blue . Информация о ценах и дате старта продаж пока не раскрыта.

Infinix Smart 20 — это яркий пример того, как в 2026 году выглядит конкурентный ультрабюджетный смартфон. Компания делает ставку на несколько факторов:

Плавность: 120-герцовый экран в сегменте до $100 — мощный аргумент для пользователей, которые ценят отзывчивость интерфейса даже в бюджетном устройстве.

120-герцовый экран в сегменте до $100 — мощный аргумент для пользователей, которые ценят отзывчивость интерфейса даже в бюджетном устройстве. Автономность и защита: 5200 мАч в сочетании с IP64 и ультратонким корпусом (7.7 мм) — редкость для начального уровня.

5200 мАч в сочетании с IP64 и ультратонким корпусом (7.7 мм) — редкость для начального уровня. Коммуникации: Наличие NFC, ИК-порта и фирменной UltraLink (офлайн-связь до 1 км) делает смартфон универсальным инструментом для регионов с нестабильной связью.

Компромиссы очевидны: скромные 8-мегапиксельные камеры, зарядка 15 Вт и устаревший, но всё ещё живучий чип Helio G81 Ultimate. Однако для целевой аудитории — пользователей, которым нужен надёжный "рабочий аппарат" с большим экраном, долгой батареей и современными фишками вроде NFC и 120 Гц — это осознанный выбор. Остаётся дождаться официальных цен, чтобы оценить, насколько агрессивно Infinix сможет конкурировать с Xiaomi, Vivo, Realme и Samsung в самом массовом сегменте.