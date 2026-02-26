Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64

MForum.ru

Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64

26.02.2026, MForum.ru

Компания Infinix тихо представила на своём официальном сайте новый ультрабюджетный смартфон — Infinix Smart 20. Устройство позиционируется как доступное решение для массового покупателя, предлагая ряд характеристик, обычно встречающихся в более дорогих сегментах, включая 120-герцовый дисплей и защиту от пыли и влаги.

  • Дисплей: 6.78-дюймовый IPS LCD-экран с отверстием под камеру, разрешением HD+ и поддержкой нескольких режимов частоты обновления: 45, 60, 90 и 120 Гц. Пиковая яркость достигает 700 нит, присутствуют элементы Dynamic Bar и Always-On Display.
  • Процессор и память: Чипсет MediaTek Helio G81 Ultimate в паре с 4 ГБ оперативной памяти (с возможностью виртуального расширения до 8 ГБ). Варианты встроенной памяти — 64 или 128 ГБ, с возможностью расширения картами microSD до 2 ТБ.
  • Автономность: Аккумулятор ёмкостью 5200 мАч с поддержкой зарядки мощностью 15 Вт и обратной проводной зарядки на 5 Вт.
  • Камеры: Основная камера — 8 Мп с двойной вспышкой, фронтальная — также 8 Мп.
  • Программное обеспечение: XOS 16 на базе Android 16.
  • Дополнительные особенности: NFC с поддержкой касания для передачи, технология офлайн-связи UltraLink (до 1 км), Wi-Fi ac, Bluetooth, GPS, ИК-порт, 3.5-мм аудиоразъём, FM-радио, DTS-звук и защита от пыли и брызг по стандарту IP64 . Толщина корпуса — всего 7.7 мм.

Смартфон будет доступен в четырёх цветах: Shadow Black, Polaris Titanium, Sunlike Orange и Cloudline Blue . Информация о ценах и дате старта продаж пока не раскрыта.

Infinix Smart 20 — это яркий пример того, как в 2026 году выглядит конкурентный ультрабюджетный смартфон. Компания делает ставку на несколько факторов:

  • Плавность: 120-герцовый экран в сегменте до $100 — мощный аргумент для пользователей, которые ценят отзывчивость интерфейса даже в бюджетном устройстве.
  • Автономность и защита: 5200 мАч в сочетании с IP64 и ультратонким корпусом (7.7 мм) — редкость для начального уровня.
  • Коммуникации: Наличие NFC, ИК-порта и фирменной UltraLink (офлайн-связь до 1 км) делает смартфон универсальным инструментом для регионов с нестабильной связью.

Компромиссы очевидны: скромные 8-мегапиксельные камеры, зарядка 15 Вт и устаревший, но всё ещё живучий чип Helio G81 Ultimate. Однако для целевой аудитории — пользователей, которым нужен надёжный "рабочий аппарат" с большим экраном, долгой батареей и современными фишками вроде NFC и 120 Гц — это осознанный выбор. Остаётся дождаться официальных цен, чтобы оценить, насколько агрессивно Infinix сможет конкурировать с Xiaomi, Vivo, Realme и Samsung в самом массовом сегменте.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

Публикации по теме:

20.02. [Новинки] Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru

12.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note 60 Pro — вдохновлен iPhone и Nothing, чип от Qualcomm и батарея 6500 мАч / MForum.ru

26.01. [Новинки] Слухи: Infinix готовит анонс Smart 20 с Android 16 и АКБ 5100 мАч / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=1 ms, find=1 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru

26.02. [Новинки] Слухи: Vivo тестирует смартфон с батареей до 12 000 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонс: iQOO 15R — первый «R» в линейке с компактным корпусом, Snapdragon 8 Gen 5 и батареей 7600 мАч / MForum.ru

25.02. [Новинки] Анонсы: Vivo Y05 получил экран 120 Гц, батарею 6500 мАч и IP65 при цене $109 / MForum.ru

25.02. [Новинки] Слухи: iPhone 18 Pro получит тёмно-красный цвет, а складной iPhone Fold ограничится классикой / MForum.ru

24.02. [Новинки] Анонсы: Motorola Edge 70 Fusion подтверждён на Flipkart — мировой дебют Sony LYT-710, 144 Гц и батарея 7000 мАч / MForum.ru

24.02. [Новинки]  Слухи: Samsung Galaxy A37 и A57 — сертификация IMDA подтверждает скорый анонс / MForum.ru

24.02. [Новинки] Слухи: iPhone 17e с A19, MagSafe и Dynamic Island выходит 4 марта по цене 599 долларов / MForum.ru

23.02. [Новинки] Слухи: Realme C83 готовится к выходу в Индии — три версии памяти, цены от 13 499 рупий и два новых цвета / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 Elite — флагманский чип Snapdragon 8s Gen 3, телефото-камера и 6500 мАч в премиальном среднеценовом сегменте / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V70 — плоский дисплей, алюминиевая рамка, батарея 6500 мАч и ультразвуковой сканер / MForum.ru

20.02. [Новинки] Анонс: Infinix Xpad 30E — бюджетный планшет с 4G и встроенным ИИ-репетитором для образования / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Google Pixel 10a — Tensor G4, быстрая зарядка и семь лет обновлений по той же цене / MForum.ru

19.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Note Edge 5G выходит в Индии с изогнутым AMOLED-экраном яркостью 4500 нит и батареей 6500 мАч / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 и 50 Pro представлены официально – экран 144 Гц, 3-кратный зум, батарея 6150 мАч и защитой IP69K / MForum.ru

18.02. [Новинки] Анонсы: Lava Bold N2 4G — обновлённый дизайн, улучшенная защита и Android 15 Go за $82 / MForum.ru

18.02. [Новинки] Слухи: Infinix GT 50 Pro засветился на рендерах — карбон, 144 Гц и батарея до 6500 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Realme P4 Lite 4G выходит в Индии 20 февраля с батареей 6300 мАч / MForum.ru

17.02. [Новинки] Анонсы: Vivo V60 Lite первым в мире получил Snapdragon 6s 4G Gen 2 и сохраненил батарею 6500 мАч / MForum.ru

© 2003-2026, Мобильный форум,
Наш хостинг (рекомендуем)
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: