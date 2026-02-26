Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64

MForum.ru
Компания Infinix тихо представила на своём официальном сайте новый ультрабюджетный смартфон — Infinix Smart 20. Устройство позиционируется как доступное решение для массового покупателя, предлагая ряд характеристик, обычно встречающихся в более дорогих сегментах, включая 120-герцовый дисплей и защиту от пыли и влаги.
Смартфон будет доступен в четырёх цветах: Shadow Black, Polaris Titanium, Sunlike Orange и Cloudline Blue . Информация о ценах и дате старта продаж пока не раскрыта.
Infinix Smart 20 — это яркий пример того, как в 2026 году выглядит конкурентный ультрабюджетный смартфон. Компания делает ставку на несколько факторов:
Компромиссы очевидны: скромные 8-мегапиксельные камеры, зарядка 15 Вт и устаревший, но всё ещё живучий чип Helio G81 Ultimate. Однако для целевой аудитории — пользователей, которым нужен надёжный "рабочий аппарат" с большим экраном, долгой батареей и современными фишками вроде NFC и 120 Гц — это осознанный выбор. Остаётся дождаться официальных цен, чтобы оценить, насколько агрессивно Infinix сможет конкурировать с Xiaomi, Vivo, Realme и Samsung в самом массовом сегменте.
