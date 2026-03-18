Мобильная связь: В Японии додумались до аварийного роуминга

18.03.2026,
Идея здравая. Если сеть того оператора, к которому подключен абонент, по какой-то причине становится недоступна, но аппарат абонента находится в зоне покрытия сети другого оператора сотовой связи, аппарату разрешено подключиться к сети конкурента, чтобы абонент не столкнулся с проблемами отсутствия связи. Поскольку сегодня мобильная связь является инфраструктурной услугой и входит в перечень первичных потребностей человека (что бы об этом не думали отдельные люди в некоторых странах), это весьма разумный подход.
Цель японской инициативы - предоставить альтернативные варианты обслуживания посредством межсетевого доступа к различным операторам связи во время крупных чрезвычайных ситуаций. В совместном заявлении компаний NTT Docomo, KDDI, Okinawa Cellular (дочерняя компания KDDI), SoftBank Corp и Rakuten Mobile запланировали запуск роуминга в Японии на 1 апреля, чтобы обеспечить бесперебойную работу критически важной мобильной связи во время стихийных бедствий или крупных отключений электроэнергии. Предусмотрено два режима аварийного роуминга, в зависимости от масштабов и серьезности сбоев. Режим «Полный роуминг» позволяет совершать голосовые вызовы, передавать данные и отправлять SMS, а режим «Только экстренные вызовы» ограничивается исходящими звонками в экстренные службы.
Ввести аварийный роуминг совсем не просто. Представим, что речь идет о глобальной проблеме на сети одного из трех национальных операторов. В этой ситуации вся нагрузка его абонентов внезапно упадет на сеть, например, оператора #2. Само по себе это может вызвать перегрузку и этой сети. Как правило, инфраструктура сетей строилась с запасом не более, чем на 30% от средней нагрузки. Именно поэтому даже в "мирное время", в случае каких-то значимых для людей событий, от празднования Нового года, то каких-то известий о каких-то событиях, которые могут затронуть родственников или знакомых, сети могут сталкиваться с потребностями абонентов, которые превышают сетевые возможности. Поэтому реализовать то, что хотят реализовать японцы, не очень просто. По идее, абонентов временно неработающей сети желательно "размазывать" по сетям конкурентов, а не запускать одномоментно в сеть одного из них. И это только одна из множества проблем, еще потребуется что-то сделать с биллингом, продумать вопросы безопасности и контроля. И, конечно, никто не хотел бы бесплатно обслуживать чужих клиентов.
В целом идея не нова, более того, в некоторых странах разрешают подключать абонентов к сетям конкурентов при крупных сбоев, но пока что это не автоматическое правило, а временная мера, на которую идут по решению регулятора или по соглашению между операторами. Дискуссии по этой теме идут в США, где иногда после ураганов операторы открывают сети для абонентов конкурентов, аварийный роуминг допускается в Финляндии, это может разрешать и регулятор в Швеции. В Норвегии аварийный роуминг практикуется в удаленных регионах. В Великобритании при отсутствии сигнала "родной" сети, телефон может подключаться к любой сети для звонка в аварийную службу и рассматривается расширение этой практики на обычную связь. После крупной аварии в Австралии, здесь также обсуждают обязательный аварийный роуминг, особенно для сельских районов. Не удивительно, что в сейсмически активной Японии задумались об аварийном роуминге, здесь это может повлиять на количество человеческих жертв в результате стихийных бедствий, уменьшить число погибших и пострадавших. Но в целом, такая опция безусловно не помешала бы всем странам, по крайне мере тем, где считают мобильную связь одним из базовых прав человека и необходимой услугой для всех граждан.
теги: сотовая связь мобильная связь аварийный роуминг технический роуминг Япония
