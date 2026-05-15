Слухи: Xiaomi тизерит Band 10 Pro и наушники-клипсы

Xiaomi начала тизерную кампанию грядущего флагмана Xiaomi 17 Max в Китае. Свежие изображения подтверждают, что вместе со смартфоном компания покажет как минимум новый фитнес-трекер и несколько аудиоустройств.

Судя по тизеру, Band 10 Pro получил тонкий и лёгкий дизайн. Толщина — всего 9.7 мм, вес — 21.6 грамма. Корпус выполнен из алюминиевого сплава, а дисплей имеет изогнутую форму. Ранее модель засветилась у бразильских ритейлеров в чёрном, серебристом и розовом цветах. Китайская версия также может получить белую, оранжевую расцветки, а также белую керамическую версию.

По данным из листинга, Band 10 Pro оснастят 1.74-дюймовым AMOLED-экраном и аккумулятором 380 мАч с заявленным временем работы до 25 дней. В Бразилии устройство будет стоить в районе 150-170 долларов. Напомним, что Band 10 Pro займёт место выше обычного Smart Band 10, который вышел ещё в июне прошлого года.

Помимо браслета, компания тизерит новую пару наушников — это будет первые наушники-клипсы (сlip-on или открытые наушники) от Xiaomi. Устройство крепится к уху, как аксессуар, а не вставляется в слуховой проход. Официальное название и спецификации пока не раскрыты. Кроме того, источники сообщают о возможном дебюте нескольких Redmi-устройств на том же мероприятии (дата анонса пока не объявлена).

Xiaomi 17 Max станет флагманом линейки, а Band 10 Pro и наушники — важным дополнением к экосистеме. Band 10 Pro, похоже, переходит в премиальный сегмент: алюминиевый корпус, AMOLED-экран, цена до 170 (дороже многих конкурентов, даже с учетом дороговизны бразильского рынка). Напомню, обычный Band 10 стоит около 40-50 долларов.

Наушники-клипсы — новый для Xiaomi форм-фактор. Их главное преимущество: комфорт при длительном ношении (не давят на ухо) и ситуационная осведомлённость (слышно окружающий мир). Такие модели уже есть у Huawei (FreeClip) и Bose (Ultra Open). Xiaomi, вероятно, сделает их дешевле — 100−150 долларов, а не 200-300 долларов, как у конкурентов.

Ждём официального анонса.