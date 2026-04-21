Анонсы: Huawei Pura 90 – асимметричная камера, АКБ 6500 мАч и Kirin 9010S за 4699 юаней

21.04.2026, MForum.ru

Huawei завершила формирование флагманской линейки Pura 90, представив базовую модель Pura 90. Она располагается в иерархии ниже Pro и Pro Max, но предлагает удивительно агрессивное сочетание камер, батареи и дизайна.

На первый взгляд, Pura 90 использует тот же округлый треугольный (или "гитарный медиатор") модуль камер, что и вся линейка, но исполнение заметно отличается. Вместо симметричной тройной компоновки, как у Pro Max, базовая Pura 90 получила асимметричный дизайн: одна большая круглая камера в окружении меньших датчиков. Это визуально отличает базовую модель от старших.

На фронтальной панели — 6.8-дюймовый дисплей с центральным капсуловидным вырезом (у Pura 90 Pro — одиночное отверстие). Даже будучи "входной" моделью в линейке, Huawei не скупится на камеры:

Основная: 50 МП RYYB с OIS, диафрагма f/1.8

50 МП RYYB с OIS, диафрагма f/1.8 Ультраширик: 12.5 МП RYYB, f/2.2

12.5 МП RYYB, f/2.2 Перископический телевик: 50 МП с 3.7-кратным оптическим зумом и OIS

50 МП с 3.7-кратным оптическим зумом и OIS Фронтальная: 50 МП

Интересная особенность: Huawei добавила фронтальную камеру цветовой системы Red Maple (для улучшенной цветопередачи), которой нет на Pro и Pro Max.

Pura 90 оснащена аккумулятором емкостью 6500 мАч — это даже больше, чем 6000 мАч у Pro Max. Поддерживается быстрая зарядка 100 Вт. При этом толщина корпуса составляет всего 7 мм — впечатляющий показатель для такой батареи.

В отличие от новых Kirin 9030 на старших моделях, Pura 90 работает на Kirin 9010S. Huawei обещает прирост производительности около 15% по сравнению с предыдущим поколением.

Программное обеспечение — HarmonyOS 6.1 с AI-функциями, обновленным визуальным стилем и улучшениями ассистента Xiaoyi.

Цены стартуют от отметки 4699 юаней за конфигурацию 12/256 ГБ (~$681) и достигают 5699 юаней (~$826) за вариант 16/512 ГБ. Также есть промежуточная версия 12/512 ГБ, оценная в 5199 юаней (~$754).

Huawei Pura 90 — редкий пример флагманской серии, где базовая версия не страдает от серьезных компромиссов. У нее есть перископический телевик (редкость для базовых моделей), фронтальная камера с цветовой системой, которой нет у Pro, и батарея даже больше, чем у старшей модели.

Асимметричный дизайн модуля камер — смелый ход. Он не только визуально отличает Pura 90 от Pro и Pro Max, но и может быть функциональным: большая круглая камера, вероятно, содержит основной сенсор, которому нужно больше места.

6500 мАч при толщине 7 мм — инженерное достижение. Huawei удалось сохранить тонкий корпус, не жертвуя автономностью. В паре с энергоэффективным Kirin 9010S это обещает отличное время работы.

Цена от 4699 юаней (около 680 долларов) ставит Pura 90 в конкуренцию с OnePlus 16, Xiaomi 16 и базовыми моделями Samsung Galaxy S26. У Huawei есть преимущество в камерах (перископ, цветовая система) и батарее, но отсутствие сервисов Google остается проблемой для глобального рынка.

Для китайского рынка, где GMS не нужны, Pura 90 выглядит очень привлекательно. Если Huawei решит выпустить модель глобально, ей придется серьезно работать над альтернативным магазином приложений и картографическими сервисами. Пока же — отличный флагман для домашнего рынка.