Слухи: Honor X80 Pro Max – 11 000 мАч, 90 Вт и Snapdragon 6 Gen 5

MForum.ru
10.06.2026,
Инсайдер Digital Chat Station раскрыл ключевые характеристики Honor X80 Pro Max — пока не анонсированной, но, судя по всему, готовящейся к выходу модели. Обычный Honor X80, по слухам, дебютирует в Китае уже в этом месяце.
Согласно утечке, Pro Max получит аккумулятор колоссальной ёмкости — 11 000 мАч. Поддержка быстрой зарядки составит 90 Вт. Экран — 6.8-дюймовый плоский AMOLED с тонкими рамками, скруглёнными углами и разрешением 2788×1280 пикселей.
В основе — чипсет Snapdragon 6 Gen 5. Ожидается полная влагозащита, ударопрочная конструкция и флагманская биометрическая аутентификация.
По предыдущим слухам, стандартный Honor X80 должен быть оснащён тем же Snapdragon 6 Gen 5, 6.8-дюймовым AMOLED-дисплеем и батареей на 10 000 мАч. Таким образом, главные отличия Pro Max — увеличенная до 11 000 мАч батарея и, возможно, улучшенная защита.
Honor продолжает экспериментировать в сегменте «долгожителей»: сначала был X70 с 9000 мАч, теперь X80 с 10 000 мАч, а Pro Max доводит ёмкость до 11 000 мАч. Это уже уровень специализированных устройств, но в обычном корпусе. 90-ваттная зарядка должна справляться с таким объёмом за разумное время. Snapdragon 6 Gen 5 — не флагманский чип (скорее, верхний-средний уровень), но в паре с огромной батареей это обеспечит отличную автономность.
Остаётся вопрос: будет ли Pro Max выходить за пределы Китая? Обычно линейка X*0 ориентирована на домашний рынок. Однако учитывая, что спрос на устройства с большой батареей растёт во всём мире, Honor может рискнуть и вывести Pro Max глобально. Цена, вероятно, будет выше, чем у стандартного X80, но за 11 000 мАч многие готовы доплатить.
Пока же — ещё один кирпичик в копилку слухов. Ждём официального анонса X80 в июне, а Pro Max, возможно, позже. Но ясно одно: Honor намерена удерживать титул «короля автономности» среди среднебюджетных устройств.
© Антон Печеровый,
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